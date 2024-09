Advogado é encontrado morto dentro de casa na Bahia

Caso aconteceu na noite de domingo, 1º. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um advogado de 40 anos foi encontrado morto na casa em que morava, no centro da cidade de Jaguarari, no norte da Bahia. O caso aconteceu na noite de domingo, 1º.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a vítima, identificada como Gleidson de Jesus Nery, foi encontrada em sua residência sem sinais vitais e apresentava lesões compatíveis com ferimentos de faca. A arma foi apreendida no local e encaminhada para a perícia. Diligências estão sendo realizadas para identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime.

Delegacia Territorial (DT/Jaguarari) investiga o caso.