Três pessoas são baleadas durante bingo beneficente na Bahia

- Foto: Da Redação

Três pessoas foram baleadas durante um bingo para ajudar um jovem com câncer em uma fazenda na zona rural de Conceição do Coité. O caso aconteceu na noite de domingo, 1º.

Leia Mais:

>> 'Dama do crime' do BDM está entre os mortos em Praia do Forte

>> Quatro pessoas morrem em acidente com micro-ônibus em Candeias

>> VÍDEO: candidato a vereador confessa ter forjado próprio sequestro

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, as três vítimas foram baleadas por um homem ainda não identificado que entrou no local com um capuz e atirou. Os feridos foram socorridos a unidade de saúde da região.

Já conforme a Polícia Militar, o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), o caso aconteceu na localidade conhecida como Povoado da Onça. As vítimas deram entrada em uma unidade de saúde situada em Conceição do Coité, onde receberam atendimento médico.

As circunstâncias do fato serão investigadas pela Delegacia Territorial de Conceição do Coité.