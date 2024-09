VÍDEO: candidato a vereador confessa ter forjado próprio sequestro

O candidato a vereador confessou aos agentes da PF ter forjado o crime. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um candidato a vereador no município de Iguatu, no Ceará, simulou ter sido sequestrado por integrantes de uma facção criminosa. Eliomar Cardoso havia dito que foi sequestrado na última sexta-feira, 30, durante ato de campanha na cidade.

No entanto, a Polícia Federal descobriu que o caso todo foi uma farsa. Segundo a corporação, após investigação, as autoridades confirmaram que o candidato simulou o próprio sequestro.

O caso teve início quando o candidato reportou o suposto crime às autoridades locais, alegando que havia sido sequestrado por uma organização criminosa. A notícia se espalhou rapidamente, gerando grande repercussão nas redes sociais e na imprensa, com uma série de informações falsas alimentando a narrativa.

Desde o início das investigações, a Polícia Federal identificou inconsistências no relato. O candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou aos agentes da PF ter forjado o crime.

O candidato será indiciado por falsa comunicação de crime.

A Polícia Federal reforçou que "a disseminação de informações falsas causa prejuízos significativos à sociedade e às instituições, e todos os casos serão investigados com a seriedade que merecem".