Ex-funcionária é investigada por roubar R$ 30 mil de loja na Bahia

Mandado de busca e apreensão foi realizado na casa da suspeita - Foto: Foto: Divulgação/PC

Uma mulher de 36 anos é investigada por suspeita de roubar mais de R$ 30 mil da loja de colchões onde trabalhava em Vitória da Conquista, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a mulher também aplicava golpes e ameaçava clientes.

Um mandado de busca e apreensão foi realizado nesta terça-feira, 14. Na residência da mulher, os policiais apreenderam quatro celulares e um caderno com anotações que serão submetidos à perícia.

Segundo as investigações, os crimes foram descobertos depois que os proprietários da loja perceberam que vários objetos tinham sumido do estoque da empresa. Durante as investigações, foram constatados:

venda de colchões e travesseiros com entrega simulada sem autorização;

liberação de colchões e bases de camas a desconhecidos;

venda irregular de cobre leito, com recebimento dos valores via aplicativo pessoal.

Após análise das imagens de câmeras de segurança, ainda foi comprovado que a suspeita acompanhava a entrega dos colchões e bases de cama até os veículos.

Os proprietários da loja demitiram a funcionária, mas mesmo assim ela seguiu contatando clientes e passou a ameaçá-los.

Segundo a Polícia Civil, a mulher já havia sido indiciada pelos mesmos crimes no ano de 2024, quando trabalhou em uma grande loja de departamentos.