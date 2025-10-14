POLÍCIA
Ex-funcionária é investigada por roubar R$ 30 mil de loja na Bahia
Mulher também teria aplicado golpes e ameaçado clientes em Vitória da Conquista
Por Redação
Uma mulher de 36 anos é investigada por suspeita de roubar mais de R$ 30 mil da loja de colchões onde trabalhava em Vitória da Conquista, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a mulher também aplicava golpes e ameaçava clientes.
Um mandado de busca e apreensão foi realizado nesta terça-feira, 14. Na residência da mulher, os policiais apreenderam quatro celulares e um caderno com anotações que serão submetidos à perícia.
Segundo as investigações, os crimes foram descobertos depois que os proprietários da loja perceberam que vários objetos tinham sumido do estoque da empresa. Durante as investigações, foram constatados:
- venda de colchões e travesseiros com entrega simulada sem autorização;
- liberação de colchões e bases de camas a desconhecidos;
- venda irregular de cobre leito, com recebimento dos valores via aplicativo pessoal.
Após análise das imagens de câmeras de segurança, ainda foi comprovado que a suspeita acompanhava a entrega dos colchões e bases de cama até os veículos.
Os proprietários da loja demitiram a funcionária, mas mesmo assim ela seguiu contatando clientes e passou a ameaçá-los.
Segundo a Polícia Civil, a mulher já havia sido indiciada pelos mesmos crimes no ano de 2024, quando trabalhou em uma grande loja de departamentos.
