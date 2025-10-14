Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Ex-funcionária é investigada por roubar R$ 30 mil de loja na Bahia

Mulher também teria aplicado golpes e ameaçado clientes em Vitória da Conquista

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 11:12 h
Mandado de busca e apreensão foi realizado na casa da suspeita
Mandado de busca e apreensão foi realizado na casa da suspeita -

Uma mulher de 36 anos é investigada por suspeita de roubar mais de R$ 30 mil da loja de colchões onde trabalhava em Vitória da Conquista, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a mulher também aplicava golpes e ameaçava clientes.

Um mandado de busca e apreensão foi realizado nesta terça-feira, 14. Na residência da mulher, os policiais apreenderam quatro celulares e um caderno com anotações que serão submetidos à perícia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo as investigações, os crimes foram descobertos depois que os proprietários da loja perceberam que vários objetos tinham sumido do estoque da empresa. Durante as investigações, foram constatados:

  • venda de colchões e travesseiros com entrega simulada sem autorização;
  • liberação de colchões e bases de camas a desconhecidos;
  • venda irregular de cobre leito, com recebimento dos valores via aplicativo pessoal.

Após análise das imagens de câmeras de segurança, ainda foi comprovado que a suspeita acompanhava a entrega dos colchões e bases de cama até os veículos.

Leia Também:

Jovem é assassinado em festa após foto com sinal de facção
Polícia encontra corpos de jovens desaparecidas no interior da Bahia
Metralhadora e duas motos são apreendidas após tiroteio em Itaparica

Os proprietários da loja demitiram a funcionária, mas mesmo assim ela seguiu contatando clientes e passou a ameaçá-los.

Segundo a Polícia Civil, a mulher já havia sido indiciada pelos mesmos crimes no ano de 2024, quando trabalhou em uma grande loja de departamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fraude Polícia Civil roubo vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mandado de busca e apreensão foi realizado na casa da suspeita
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Mandado de busca e apreensão foi realizado na casa da suspeita
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Mandado de busca e apreensão foi realizado na casa da suspeita
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Mandado de busca e apreensão foi realizado na casa da suspeita
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x