Homem é preso por estuprar neta da esposa em Feira de Santana
Segundo as investigações, os fatos ocorreram diversas vezes ao longo do ano
Um homem de 54 anos foi preso nesta segunda-feira, 13, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, acusado de estuprar a neta da sua esposa, uma criança de 9 anos.
A ação da Polícia Civil ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal e Crimes Contra a Criança e o Adolescente da comarca local.
De acordo com a polícia, o crime acontecia de forma reiterada durante o último ano, na residência do investigado. O homem foi alvo de uma tentativa de linchamento por populares antes da ação policial.
Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de exame de lesão corporal e, posteriormente, custodiado no Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.
A vítima passou por atendimento médico e será acompanhada pelo serviço psicossocial no município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A ação foi realizada em conjunto pela Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI) com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), do município.
