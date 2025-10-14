Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso por estuprar neta da esposa em Feira de Santana

Segundo as investigações, os fatos ocorreram diversas vezes ao longo do ano

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 11:46 h | Atualizada em 14/10/2025 - 12:07
Mandado de prisão expedido pela Vara Criminal e Crimes Contra a Criança e o Adolescente
Mandado de prisão expedido pela Vara Criminal e Crimes Contra a Criança e o Adolescente -

Um homem de 54 anos foi preso nesta segunda-feira, 13, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, acusado de estuprar a neta da sua esposa, uma criança de 9 anos.

A ação da Polícia Civil ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal e Crimes Contra a Criança e o Adolescente da comarca local.

De acordo com a polícia, o crime acontecia de forma reiterada durante o último ano, na residência do investigado. O homem foi alvo de uma tentativa de linchamento por populares antes da ação policial.

Leia Também:

Investigado por estupro de vulnerável é preso em Ribeira do Pombal
Brasileiro que estuprou filha de 4 anos é preso em Portugal
Cerca de 187 pessoas foram estupradas por dia no Brasil em 2025

Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de exame de lesão corporal e, posteriormente, custodiado no Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A vítima passou por atendimento médico e será acompanhada pelo serviço psicossocial no município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A ação foi realizada em conjunto pela Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI) com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), do município.

