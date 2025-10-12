ABUSOU DA ENTEADA
Investigado por estupro de vulnerável é preso em Ribeira do Pombal
Suspeito tinha mandado de prisão expedido e foi localizado durante uma festa realizada no município
Por Redação
Um homem com mandado de prisão expedido pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Ribeira do Pombal na madrugada de domingo, 12, durante um evento festivo realizado no município.
A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal, recebeu informações sobre a presença do procurado no local, realizou diligências e efetuou a prisão. O mandado foi expedido pela Vara Criminal, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Cícero Dantas.
O homem, de 38 anos, é investigado por ter abusado sexualmente da enteada, portadora de deficiência intelectual, à época com 23 anos. O crime ocorreu em 2020. O suspeito passou por exames legais e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
