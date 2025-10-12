Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ABUSOU DA ENTEADA

Investigado por estupro de vulnerável é preso em Ribeira do Pombal

Suspeito tinha mandado de prisão expedido e foi localizado durante uma festa realizada no município

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 18:08 h
Policiais localizaram alvo de mandado durante festa em Ribeira do Pombal
Policiais localizaram alvo de mandado durante festa em Ribeira do Pombal -

Um homem com mandado de prisão expedido pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Ribeira do Pombal na madrugada de domingo, 12, durante um evento festivo realizado no município.

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal, recebeu informações sobre a presença do procurado no local, realizou diligências e efetuou a prisão. O mandado foi expedido pela Vara Criminal, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Cícero Dantas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O homem, de 38 anos, é investigado por ter abusado sexualmente da enteada, portadora de deficiência intelectual, à época com 23 anos. O crime ocorreu em 2020. O suspeito passou por exames legais e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estupro justiça Polícia Civil Ribeira do Pombal vulnerável

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policiais localizaram alvo de mandado durante festa em Ribeira do Pombal
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

Policiais localizaram alvo de mandado durante festa em Ribeira do Pombal
Play

Adulteração de combustíveis: polícia mira liderança criminosa na Bahia

Policiais localizaram alvo de mandado durante festa em Ribeira do Pombal
Play

VÍDEO: idosa fica ferida após carro capotar no bairro do Costa Azul

Policiais localizaram alvo de mandado durante festa em Ribeira do Pombal
Play

Dentista morre em grave acidente no interior da Bahia

x