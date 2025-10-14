Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Quem é Buzeira: influenciador preso com arsenal de guerra ligado ao PCC

Operação Narco Bet cumpriu mandados em quatro estados e bloqueou mais de R$ 630 milhões ligados à facção criminosa

Luan Julião

Por Luan Julião

14/10/2025 - 13:48 h
Influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira
Influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira -

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 14, a Operação Narco Bet, para desarticular uma rede de lavagem de dinheiro associada ao tráfico internacional de drogas e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ofensiva cumpre 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Entre os alvos da operação estão o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira, e o empresário Rodrigo Morgado, ambos presos durante a ação.

As investigações apontam que o grupo utilizava criptomoedas, remessas internacionais e empresas de apostas eletrônicas para movimentar e ocultar recursos provenientes do tráfico de entorpecentes.

A operação é um desdobramento da Narco Vela, deflagrada em abril deste ano para combater o tráfico marítimo de drogas a partir do litoral brasileiro. A nova fase conta com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (BKA), já que um dos investigados se encontra em território alemão.

De acordo com a PF, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 630 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa e garantir a reparação dos danos causados pelas atividades ilícitas.

Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 630 milhões
Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 630 milhões | Foto: Divulgação / PF

Quem é Buzeira, o influenciador preso na Operação Narco Bet

O influenciador Buzeira, de 28 anos, foi preso em Igaratá, no interior de São Paulo. Conhecido por ostentar carros de luxo, joias, relógios caros e até helicópteros, ele acumula mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso ao promover rifas, sorteios e campanhas promocionais nas redes sociais.

Em fevereiro deste ano, ele já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo, que cumpriu mandados em endereços ligados a ele, em Mogi das Cruzes, por determinação da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital paulista.

Influenciador Buzeira, de 28 anos, foi preso em Igaratá, no interior de São Paulo
Influenciador Buzeira, de 28 anos, foi preso em Igaratá, no interior de São Paulo | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na época, Buzeira declarou em uma rede social que a ação tinha como objetivo esclarecer a compra de um veículo vinculado a terceiros.

Influencer que deu presente de R$ 2 milhões a Neymar é preso pela PF
Homem é preso por tentar agredir e ameaçar enteada de 17 anos na Bahia
Homem é preso por estuprar neta da esposa em Feira de Santana

Buzeira é amigo do rapper carioca Oruam, considerado pela Polícia Civil do Rio como uma pessoa de “alta periculosidade”. Os dois já apareceram juntos em viagens, eventos e publicações nas redes sociais. Quando o rapper foi preso, o influenciador foi um dos que defenderam publicamente a libertação dele.

Buzeira e Oruam
Buzeira e Oruam | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em dezembro de 2023, Buzeira participou do cruzeiro “Ney em alto mar”, ao lado de Neymar Jr. e outras celebridades.

Durante o evento, viralizou uma foto em que o influenciador presenteou o craque com um colar de ouro avaliado em R$ 2 milhões. “Presente do 00 para o 00 chefe. Falem bem ou fale mal, ninguém é igual Neymar tem que respeitar”, escreveu ele na ocasião.

Neymar e Buzeira
Neymar e Buzeira | Foto: Reprodução / Redes Sociais

A PF não cita Neymar nem o envolve na investigação.

PF encontra arsenal de guerra em casa de Buzeira

Durante o cumprimento dos mandados da Operação Narco Bet, a Polícia Federal encontrou um arsenal de guerra na residência de Buzeira.

Armas encontradas na residência do Buzeira
Armas encontradas na residência do Buzeira | Foto: Reprodução

Os agentes apreenderam fuzis, pistolas, revólveres, carregadores, munições, rádios comunicadores e equipamentos táticos. Também foram localizados acessórios de uso militar e armas de brinquedo, que estavam misturadas ao armamento real.

A descoberta chamou a atenção dos investigadores pelo alto poder de fogo e pela estrutura de uso tático do material, que indica possível envolvimento com ações coordenadas do crime organizado.

Contexto da investigação

A Operação Narco Bet faz parte de um conjunto de ações que visam enfraquecer as finanças do PCC, especialmente no uso de apostas online e criptomoedas como ferramenta de disfarce para o dinheiro do tráfico.

Segundo a Polícia Federal, a rede investigada movimentava milhões de reais em transações internacionais, com empresas de fachada e parceiros no exterior.

As autoridades afirmam que a operação busca não apenas punir os envolvidos, mas também impedir que o crime organizado continue utilizando o sistema financeiro e o mercado de apostas para lavar dinheiro.

x