Quem é Buzeira: influenciador preso com arsenal de guerra ligado ao PCC

Influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 14, a Operação Narco Bet, para desarticular uma rede de lavagem de dinheiro associada ao tráfico internacional de drogas e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ofensiva cumpre 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os alvos da operação estão o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira, e o empresário Rodrigo Morgado, ambos presos durante a ação.

As investigações apontam que o grupo utilizava criptomoedas, remessas internacionais e empresas de apostas eletrônicas para movimentar e ocultar recursos provenientes do tráfico de entorpecentes.

A operação é um desdobramento da Narco Vela, deflagrada em abril deste ano para combater o tráfico marítimo de drogas a partir do litoral brasileiro. A nova fase conta com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (BKA), já que um dos investigados se encontra em território alemão.

De acordo com a PF, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 630 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa e garantir a reparação dos danos causados pelas atividades ilícitas.

Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 630 milhões | Foto: Divulgação / PF

Quem é Buzeira, o influenciador preso na Operação Narco Bet

O influenciador Buzeira, de 28 anos, foi preso em Igaratá, no interior de São Paulo. Conhecido por ostentar carros de luxo, joias, relógios caros e até helicópteros, ele acumula mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso ao promover rifas, sorteios e campanhas promocionais nas redes sociais.

Em fevereiro deste ano, ele já havia sido alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo, que cumpriu mandados em endereços ligados a ele, em Mogi das Cruzes, por determinação da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital paulista.

Influenciador Buzeira, de 28 anos, foi preso em Igaratá, no interior de São Paulo | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na época, Buzeira declarou em uma rede social que a ação tinha como objetivo esclarecer a compra de um veículo vinculado a terceiros.

Buzeira é amigo do rapper carioca Oruam, considerado pela Polícia Civil do Rio como uma pessoa de “alta periculosidade”. Os dois já apareceram juntos em viagens, eventos e publicações nas redes sociais. Quando o rapper foi preso, o influenciador foi um dos que defenderam publicamente a libertação dele.

Buzeira e Oruam | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em dezembro de 2023, Buzeira participou do cruzeiro “Ney em alto mar”, ao lado de Neymar Jr. e outras celebridades.

Durante o evento, viralizou uma foto em que o influenciador presenteou o craque com um colar de ouro avaliado em R$ 2 milhões. “Presente do 00 para o 00 chefe. Falem bem ou fale mal, ninguém é igual Neymar tem que respeitar”, escreveu ele na ocasião.

Neymar e Buzeira | Foto: Reprodução / Redes Sociais

A PF não cita Neymar nem o envolve na investigação.

PF encontra arsenal de guerra em casa de Buzeira

Durante o cumprimento dos mandados da Operação Narco Bet, a Polícia Federal encontrou um arsenal de guerra na residência de Buzeira.

Armas encontradas na residência do Buzeira | Foto: Reprodução

Os agentes apreenderam fuzis, pistolas, revólveres, carregadores, munições, rádios comunicadores e equipamentos táticos. Também foram localizados acessórios de uso militar e armas de brinquedo, que estavam misturadas ao armamento real.

A descoberta chamou a atenção dos investigadores pelo alto poder de fogo e pela estrutura de uso tático do material, que indica possível envolvimento com ações coordenadas do crime organizado.

Contexto da investigação

A Operação Narco Bet faz parte de um conjunto de ações que visam enfraquecer as finanças do PCC, especialmente no uso de apostas online e criptomoedas como ferramenta de disfarce para o dinheiro do tráfico.

Segundo a Polícia Federal, a rede investigada movimentava milhões de reais em transações internacionais, com empresas de fachada e parceiros no exterior.

As autoridades afirmam que a operação busca não apenas punir os envolvidos, mas também impedir que o crime organizado continue utilizando o sistema financeiro e o mercado de apostas para lavar dinheiro.