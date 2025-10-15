Padre flagrado com noiva de fiel nega envolvimento: "Foi só um banho"

Padre será investigado por sua Diocese sobre o caso - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após o vídeo onde o padre Luciano Braga Simplício é flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial viralizar, um áudio atribuído ao religioso passou a circular nas redes sociais nesta terça-feira, 14. Na gravação, o padre afirma que o episódio teria sido apenas um mal-entendido.



No áudio, o padre afirma que a mulher pediu para usar um quarto externo para trocar de roupa e tomar banho, já que tinha trabalhado na igreja pela manhã.

“Ela brincou ‘padre, vou dormir aí’, e eu disse que era pra ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha e o menino (noivo) tinha viajado”.

Além disso, ele diz que não fez nada com a mulher, e ela estava escondida pois não queria ser vista.

Flagra

O caso ocorreu em em Nova Maringá, em Cuiabá, nesta segunda-feira, 13. Imagens registradas no local mostraram o noivo da mulher arrombando a porta do quarto e depois a do banheiro, após o padre negar abrí-las. Após isso a noiva é encontrada chorando debaixo da pia do banheiro.

Investigado pela Diocese

Em nota, a Diocese de Diamantino, responsável pela comunidade onde o padre atua, informou que iniciou, nesta terça-feira, 14, uma investigação sobre a conduta do padre.

"Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos", disse.

