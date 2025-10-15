Homem é hospitalizado com intoxicação após beber água mineral

Homem passou mal após consumir água mineral da marca Mineratta - Foto: Polícia Civil de Garça/reprodução

Um homem de 50 anos precisou de atendimento médico após apresentar sintomas de intoxicação ao ingerir água mineral na manhã de sexta-feira, 10, em Garça, município do interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o produto pertence ao lote 253.1 da marca Mineratta, com fabricação datada de 10 de setembro de 2025 e validade até 10 de setembro de 2026.

De acordo com as autoridades, o lote suspeito foi recolhido e está sob análise da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil, que também apreenderam amostras em duas distribuidoras, no hospital e na empresa onde a vítima consumiu a água. O caso foi registrado na Delegacia de Garça, e investigações estão em andamento para determinar a causa da contaminação.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Scartesini, afirmou que o homem recebeu medicação, reagiu bem ao tratamento e não precisou ser transferido para a UTI.

Em nota, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça, responsável pela distribuição da marca Mineratta na região, declarou que acompanha o caso de perto e tomando todas as providências cabíveis.

Confira nota completa:

A DBG Distribuidora de Bebidas Garça informa que teve conhecimento, por meio das redes sociais, de uma possível ocorrência de intoxicação relacionada a uma embalagem de água da marca Mineratta, da qual somos distribuidores.

Desde o primeiro momento, estamos tomando todas as providências cabíveis, tanto no acompanhamento do caso do consumidor envolvido quanto na verificação do lote mencionado, em conjunto com o fabricante.

Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente.

Nos solidarizamos com o ocorrido e seguimos à disposição para colaborar com as autoridades e prestar todos os esclarecimentos necessários.