BRASIL
Homem é hospitalizado com intoxicação após beber água mineral
Paciente foi medicado e a vigilância sanitária foi acionada
Por Victoria Isabel
Um homem de 50 anos precisou de atendimento médico após apresentar sintomas de intoxicação ao ingerir água mineral na manhã de sexta-feira, 10, em Garça, município do interior de São Paulo.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o produto pertence ao lote 253.1 da marca Mineratta, com fabricação datada de 10 de setembro de 2025 e validade até 10 de setembro de 2026.
De acordo com as autoridades, o lote suspeito foi recolhido e está sob análise da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil, que também apreenderam amostras em duas distribuidoras, no hospital e na empresa onde a vítima consumiu a água. O caso foi registrado na Delegacia de Garça, e investigações estão em andamento para determinar a causa da contaminação.
O secretário municipal de Saúde, Pedro Scartesini, afirmou que o homem recebeu medicação, reagiu bem ao tratamento e não precisou ser transferido para a UTI.
Leia Também:
Em nota, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça, responsável pela distribuição da marca Mineratta na região, declarou que acompanha o caso de perto e tomando todas as providências cabíveis.
Confira nota completa:
A DBG Distribuidora de Bebidas Garça informa que teve conhecimento, por meio das redes sociais, de uma possível ocorrência de intoxicação relacionada a uma embalagem de água da marca Mineratta, da qual somos distribuidores.
Desde o primeiro momento, estamos tomando todas as providências cabíveis, tanto no acompanhamento do caso do consumidor envolvido quanto na verificação do lote mencionado, em conjunto com o fabricante.
Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente.
Nos solidarizamos com o ocorrido e seguimos à disposição para colaborar com as autoridades e prestar todos os esclarecimentos necessários.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes