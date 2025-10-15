Menu
BRASIL
BRASIL

Homem é hospitalizado com intoxicação após beber água mineral

Paciente foi medicado e a vigilância sanitária foi acionada

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

15/10/2025 - 7:12 h
Homem passou mal após consumir água mineral da marca Mineratta
Homem passou mal após consumir água mineral da marca Mineratta

Um homem de 50 anos precisou de atendimento médico após apresentar sintomas de intoxicação ao ingerir água mineral na manhã de sexta-feira, 10, em Garça, município do interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o produto pertence ao lote 253.1 da marca Mineratta, com fabricação datada de 10 de setembro de 2025 e validade até 10 de setembro de 2026.

De acordo com as autoridades, o lote suspeito foi recolhido e está sob análise da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil, que também apreenderam amostras em duas distribuidoras, no hospital e na empresa onde a vítima consumiu a água. O caso foi registrado na Delegacia de Garça, e investigações estão em andamento para determinar a causa da contaminação.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Scartesini, afirmou que o homem recebeu medicação, reagiu bem ao tratamento e não precisou ser transferido para a UTI.

Em nota, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça, responsável pela distribuição da marca Mineratta na região, declarou que acompanha o caso de perto e tomando todas as providências cabíveis.

Confira nota completa:

A DBG Distribuidora de Bebidas Garça informa que teve conhecimento, por meio das redes sociais, de uma possível ocorrência de intoxicação relacionada a uma embalagem de água da marca Mineratta, da qual somos distribuidores.

Desde o primeiro momento, estamos tomando todas as providências cabíveis, tanto no acompanhamento do caso do consumidor envolvido quanto na verificação do lote mencionado, em conjunto com o fabricante.

Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente.

Nos solidarizamos com o ocorrido e seguimos à disposição para colaborar com as autoridades e prestar todos os esclarecimentos necessários.

Tags:

água contaminada Garça investigação Mineratta Saúde

x