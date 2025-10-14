GOLPE FINANCEIRO
Cuidadora dopa idoso doente e rouba R$ 500 mil
Mulher é suspeita de fazer parte de organização criminosa; ela foi presa
Por Andrêzza Moura
Uma mulher, de 34 anos, foi presa nesta segunda-feira, 13, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, suspeita de dopar um idoso, de quem era cuidadora, para aplicar um golpe que teria causado um prejuízo de cerca de R$ 500 mil. Vanisse Silva de Almeida foi detida por força de mandato de prisão preventiva, na casa de parentes.
Ela é apontada pela Polícia Civil como membro de uma quadrilha especializada em fraudes financeiras. As investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) apontaram que o grupo se aproveitou da condição de saúde da vítima, que se recuperou de um AVC, para cometer os crimes.
A cuidadora administrava medicamentos em doses superiores às prescritas, o que deixava o idoso constantemente sedado e desorientado. Diante dessa condição, ele não descobriu que estava usando seus dados pessoais, cartões e senhas para realizar diversas operações bancárias ilegais.
Segundo informações da polícia, a quadrilha abriu contas em nome do idoso, contratou empréstimos consignados e realizou transferências via TED e PIX, tudo sem o conhecimento da vítima ou de seus familiares.
Possível envolvimento de agentes bancários
Os pesquisadores também apuraram o possível envolvimento de um gerente bancário sem esquema. Ela é suspeita de permitir movimentações financeiras elevadas sem a presença do titular da conta, contrariando os procedimentos de segurança exigidos.
Além disso, a polícia também investiga a participação de outros representantes de instituições financeiras. "Ao preferir de cuidar, ela explorava. O caso é chocante, não apenas pela quantidade desviada, mas pela traição à confiança depositada em quem deveria proteger uma pessoa vulnerável", declarou a DRF em nota oficial.
