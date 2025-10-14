“Liberdade”: Oruam comenta prisão de influenciador ligado ao PCC

Rapper Oruam se manifestou após a prisão de Buzeira - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, que recentemente deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, voltou às redes sociais nesta semana para comentar a prisão do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira.

Em uma publicação feita nesta terça-feira, 14, o artista compartilhou uma foto ao lado da noiva, Fernanda Valença, durante o casamento de Buzeira com Hillary Yamashiro. Na legenda, Oruam escreveu apenas: “Liberdade, meu amigo”. Nos comentários, o rapper ainda acrescentou que o público desconhece o que realmente acontece “nos bastidores”.

Operação Narco Bet

A manifestação ocorreu poucas horas depois de Buzeira ser preso em uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um complexo esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas, com movimentações estimadas em R$ 630 milhões.

Batizada de Operação Narco Bet, a ofensiva cumpre mandados em quatro estados e apura o uso de sites de apostas e criptomoedas para ocultar recursos provenientes do tráfico. Conforme as investigações, Buzeira teria atuado como fachada em transações suspeitas, emprestando sua imagem e empresas para viabilizar movimentações financeiras ligadas ao esquema.

Conexões com o PCC e o “Lobo IV”

A PF também revelou que uma das empresas de Buzeira, a Buzeira Digital, recebeu R$ 19,7 milhões de Rogério Morgado, apontado como chefe de uma organização criminosa responsável pelo envio de três toneladas de cocaína para a Europa em 2023.