“Liberdade”: Oruam comenta prisão de influenciador ligado ao PCC
Influenciador é suspeito de movimentar R$ 630 milhões em lavagem de dinheiro com uso de apostas e criptomoedas
Por Luan Julião
O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, que recentemente deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, voltou às redes sociais nesta semana para comentar a prisão do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira.
Em uma publicação feita nesta terça-feira, 14, o artista compartilhou uma foto ao lado da noiva, Fernanda Valença, durante o casamento de Buzeira com Hillary Yamashiro. Na legenda, Oruam escreveu apenas: “Liberdade, meu amigo”. Nos comentários, o rapper ainda acrescentou que o público desconhece o que realmente acontece “nos bastidores”.
Operação Narco Bet
A manifestação ocorreu poucas horas depois de Buzeira ser preso em uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um complexo esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas, com movimentações estimadas em R$ 630 milhões.
Batizada de Operação Narco Bet, a ofensiva cumpre mandados em quatro estados e apura o uso de sites de apostas e criptomoedas para ocultar recursos provenientes do tráfico. Conforme as investigações, Buzeira teria atuado como fachada em transações suspeitas, emprestando sua imagem e empresas para viabilizar movimentações financeiras ligadas ao esquema.
Conexões com o PCC e o “Lobo IV”
A PF também revelou que uma das empresas de Buzeira, a Buzeira Digital, recebeu R$ 19,7 milhões de Rogério Morgado, apontado como chefe de uma organização criminosa responsável pelo envio de três toneladas de cocaína para a Europa em 2023.
