Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME ORGANIZADO

“Liberdade”: Oruam comenta prisão de influenciador ligado ao PCC

Influenciador é suspeito de movimentar R$ 630 milhões em lavagem de dinheiro com uso de apostas e criptomoedas

Luan Julião

Por Luan Julião

14/10/2025 - 18:45 h
Rapper Oruam se manifestou após a prisão de Buzeira
Rapper Oruam se manifestou após a prisão de Buzeira -

O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, que recentemente deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, voltou às redes sociais nesta semana para comentar a prisão do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira.

Em uma publicação feita nesta terça-feira, 14, o artista compartilhou uma foto ao lado da noiva, Fernanda Valença, durante o casamento de Buzeira com Hillary Yamashiro. Na legenda, Oruam escreveu apenas: “Liberdade, meu amigo”. Nos comentários, o rapper ainda acrescentou que o público desconhece o que realmente acontece “nos bastidores”.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por 🅞🅡🅤🅐🅜 22 (@oruam)

Operação Narco Bet

A manifestação ocorreu poucas horas depois de Buzeira ser preso em uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um complexo esquema de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas, com movimentações estimadas em R$ 630 milhões.

Leia Também:

Criança de 4 anos e tio são mortos em ataque criminoso
Mistério na Aeronáutica: militar é encontrado morto em base da FAB
Homem é preso por fingir ser representante do Governo da Bahia

Batizada de Operação Narco Bet, a ofensiva cumpre mandados em quatro estados e apura o uso de sites de apostas e criptomoedas para ocultar recursos provenientes do tráfico. Conforme as investigações, Buzeira teria atuado como fachada em transações suspeitas, emprestando sua imagem e empresas para viabilizar movimentações financeiras ligadas ao esquema.

Conexões com o PCC e o “Lobo IV”

A PF também revelou que uma das empresas de Buzeira, a Buzeira Digital, recebeu R$ 19,7 milhões de Rogério Morgado, apontado como chefe de uma organização criminosa responsável pelo envio de três toneladas de cocaína para a Europa em 2023.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil buzeira crime influencer operação PCC PF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rapper Oruam se manifestou após a prisão de Buzeira
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Rapper Oruam se manifestou após a prisão de Buzeira
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Rapper Oruam se manifestou após a prisão de Buzeira
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Rapper Oruam se manifestou após a prisão de Buzeira
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x