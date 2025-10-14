Menu
POLÍCIA
ATAQUE A TIROS

Criança de 4 anos e tio são mortos em ataque criminoso

Alvo do ataque era outro homem; suspeito foi preso horas após o crime

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 18:29 h | Atualizada em 14/10/2025 - 19:22
Antônio e Enzo foram baleados em ataque criminoso
Antônio e Enzo foram baleados em ataque criminoso

Um ataque a tiros, no último domingo, 12, no distrito de Rafael Arruda, zona rural de Sobral, no interior do Ceará, ocorreu nas mortes de um homem e de uma criança de 4 anos. O pequeno Enzo Gabryel morreu ainda no domingo, em uma unidade hospitalar do município. Já o tio dele, Antônio Ladimir de Brito, faleceu nessa segunda-feira, 13.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o alvo da ação criminosa era outro homem, que ainda não foi identificado.

Um suspeito, de 26 anos, foi preso horas após o crime, pelo investigador da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, em Pacujá, município também na região Norte do estado.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia, e as investigações seguem em andamento.

A Prefeitura de Sobral

A Prefeitura de Sobral se manifestou por meio de nota e lamentou a morte de Enzo Gabryel. “A perda de uma vida tão jovem e inocente é um ato cruel e inaceitável, que choca toda a nossa comunidade”, declarou a gestão municipal.

A prefeitura informou ainda que equipes da Secretaria dos Direitos Humanos, da Assistência Social (SEDHAS) e da Secretaria da Saúde foram mobilizadas para prestar apoio psicológico e social à família das vítimas.

x