ATAQUE A TIROS
Criança de 4 anos e tio são mortos em ataque criminoso
Alvo do ataque era outro homem; suspeito foi preso horas após o crime
Por Redação
Um ataque a tiros, no último domingo, 12, no distrito de Rafael Arruda, zona rural de Sobral, no interior do Ceará, ocorreu nas mortes de um homem e de uma criança de 4 anos. O pequeno Enzo Gabryel morreu ainda no domingo, em uma unidade hospitalar do município. Já o tio dele, Antônio Ladimir de Brito, faleceu nessa segunda-feira, 13.
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o alvo da ação criminosa era outro homem, que ainda não foi identificado.
Um suspeito, de 26 anos, foi preso horas após o crime, pelo investigador da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, em Pacujá, município também na região Norte do estado.
A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia, e as investigações seguem em andamento.
A Prefeitura de Sobral
A Prefeitura de Sobral se manifestou por meio de nota e lamentou a morte de Enzo Gabryel. “A perda de uma vida tão jovem e inocente é um ato cruel e inaceitável, que choca toda a nossa comunidade”, declarou a gestão municipal.
Leia Também:
A prefeitura informou ainda que equipes da Secretaria dos Direitos Humanos, da Assistência Social (SEDHAS) e da Secretaria da Saúde foram mobilizadas para prestar apoio psicológico e social à família das vítimas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes