Criança de 4 anos e tio são mortos em ataque criminoso

Antônio e Enzo foram baleados em ataque criminoso - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um ataque a tiros , no último domingo, 12, no distrito de Rafael Arruda, zona rural de Sobral, no interior do Ceará, ocorreu nas mortes de um homem e de uma criança de 4 anos. O pequeno Enzo Gabryel morreu ainda no domingo, em uma unidade hospitalar do município. Já o tio dele, Antônio Ladimir de Brito, faleceu nessa segunda-feira, 13.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o alvo da ação criminosa era outro homem, que ainda não foi identificado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um suspeito, de 26 anos, foi preso horas após o crime, pelo investigador da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, em Pacujá, município também na região Norte do estado.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia, e as investigações seguem em andamento.

A Prefeitura de Sobral

A Prefeitura de Sobral se manifestou por meio de nota e lamentou a morte de Enzo Gabryel. “A perda de uma vida tão jovem e inocente é um ato cruel e inaceitável, que choca toda a nossa comunidade”, declarou a gestão municipal.