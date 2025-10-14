Joias avaliadas em R$ 200 mil são recuperadas após descoberta surpreendente

Dupla é presa por furto e receptação - Foto: Divulgação | PC Bahia

Diversas joias avaliadas em aproximadamente R$ 200 mil foram recuperadas pela Polícia Civil da Bahia durante uma ação realizada nesta terça-feira, 14, em Vitória da Conquista.

Durante as investigações, a corporação descobriu que a principal suspeita é a própria funcipnária da vítima. A mulher, de 36 anos, que trabalhava como funcionária doméstica, foi localizada no bairro Recreio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dela, um homem de 31 anos também foi preso. Ele é proprietário de uma joalheria no centro da cidade e foi preso no estabelecimento comercial, onde as peças estavam sendo vendidas.

Investigação

As investigações, conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município, tiveram início após o registro do boletim de ocorrência, quando os policiais passaram a suspeitar da funcionária da residência.

Conduzida à unidade especializada, ela confessou ter subtraído joias ao longo dos últimos 30 dias.

Durante a análise do celular da autora, foram encontrados comprovantes de transferências via Pix realizadas pelo receptador, a partir da conta jurídica da empresa dele.

Já o comerciante, confessou ter adquirido as peças por valores muito abaixo do mercado. Entre os materiais apreendidos estão:

correntes;

pingentes;

joias em ouro;

dois celulares que serão encaminhados à perícia.

Os objetos recuperados serão devolvidos à vítima. Diligências seguem em andamento para localizar outras peças furtadas.

O casal foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento no furto e na receptação dos objetos.