Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INACREDITÁVEL

Joias avaliadas em R$ 200 mil são recuperadas após descoberta surpreendente

A revelação de quem roubou os itens surpreendeu a vítima

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/10/2025 - 19:52 h
Dupla é presa por furto e receptação
Dupla é presa por furto e receptação -

Diversas joias avaliadas em aproximadamente R$ 200 mil foram recuperadas pela Polícia Civil da Bahia durante uma ação realizada nesta terça-feira, 14, em Vitória da Conquista.

Durante as investigações, a corporação descobriu que a principal suspeita é a própria funcipnária da vítima. A mulher, de 36 anos, que trabalhava como funcionária doméstica, foi localizada no bairro Recreio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além dela, um homem de 31 anos também foi preso. Ele é proprietário de uma joalheria no centro da cidade e foi preso no estabelecimento comercial, onde as peças estavam sendo vendidas.

Investigação

As investigações, conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município, tiveram início após o registro do boletim de ocorrência, quando os policiais passaram a suspeitar da funcionária da residência.

Conduzida à unidade especializada, ela confessou ter subtraído joias ao longo dos últimos 30 dias.

Durante a análise do celular da autora, foram encontrados comprovantes de transferências via Pix realizadas pelo receptador, a partir da conta jurídica da empresa dele.

Leia Também:

“Liberdade”: Oruam comenta prisão de influenciador ligado ao PCC
Suspeita de envolvimento em mortes e apoio logístico a facção é presa
Criança de 4 anos e tio são mortos em ataque criminoso

Já o comerciante, confessou ter adquirido as peças por valores muito abaixo do mercado. Entre os materiais apreendidos estão:

  • correntes;
  • pingentes;
  • joias em ouro;
  • dois celulares que serão encaminhados à perícia.

Os objetos recuperados serão devolvidos à vítima. Diligências seguem em andamento para localizar outras peças furtadas.

O casal foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento no furto e na receptação dos objetos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia empregada doméstica Flagrante furto investigação joalheria jóias Polícia Civil receptação vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dupla é presa por furto e receptação
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Dupla é presa por furto e receptação
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Dupla é presa por furto e receptação
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Dupla é presa por furto e receptação
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x