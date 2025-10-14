INACREDITÁVEL
Joias avaliadas em R$ 200 mil são recuperadas após descoberta surpreendente
A revelação de quem roubou os itens surpreendeu a vítima
Por Leilane Teixeira
Diversas joias avaliadas em aproximadamente R$ 200 mil foram recuperadas pela Polícia Civil da Bahia durante uma ação realizada nesta terça-feira, 14, em Vitória da Conquista.
Durante as investigações, a corporação descobriu que a principal suspeita é a própria funcipnária da vítima. A mulher, de 36 anos, que trabalhava como funcionária doméstica, foi localizada no bairro Recreio.
Além dela, um homem de 31 anos também foi preso. Ele é proprietário de uma joalheria no centro da cidade e foi preso no estabelecimento comercial, onde as peças estavam sendo vendidas.
Investigação
As investigações, conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município, tiveram início após o registro do boletim de ocorrência, quando os policiais passaram a suspeitar da funcionária da residência.
Conduzida à unidade especializada, ela confessou ter subtraído joias ao longo dos últimos 30 dias.
Durante a análise do celular da autora, foram encontrados comprovantes de transferências via Pix realizadas pelo receptador, a partir da conta jurídica da empresa dele.
Já o comerciante, confessou ter adquirido as peças por valores muito abaixo do mercado. Entre os materiais apreendidos estão:
- correntes;
- pingentes;
- joias em ouro;
- dois celulares que serão encaminhados à perícia.
Os objetos recuperados serão devolvidos à vítima. Diligências seguem em andamento para localizar outras peças furtadas.
O casal foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento no furto e na receptação dos objetos.
