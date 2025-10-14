Suspeita de envolvimento em mortes e apoio logístico a facção é presa

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão - Foto: Divulgação Ascom PCBA

Uma mulher suspeita de envolvimento nas mortes de duas pessoas em Coração de Maria foi presa nesta segunda-feira, 13, durante cumprimento de mandado reealizado pela Polícia Civil.

Segundo a corporação, as investigações apontaram que ela forneceu apoio logístico e material ilícito aos executores das mortes de:

Taiane da Silva Correia - 11 de agosto

Kauã Bruno Gonçalves de Oliveira - 31 de agosto

Ficha extensa

Além disso, ela também é investigada por dar suporte para integrantes de um grupo criminoso da Região Metropolitana de Salvador, com o objetivo de promover ações delituosas contra rivais em Coração de Maria.

Com o cumprimento da ordem judicial, a suspeita foi submetida aos exames de praxe e encaminhada para a DT de Santo Amaro, onde permanece à disposição da Justiça.