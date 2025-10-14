BAHIA
Suspeita de envolvimento em mortes e apoio logístico a facção é presa
Taiane da Silva Correia e Kauã Bruno Gonçalves de Oliveira foram assassinados em agosto deste ano
Por Leilane Teixeira
Uma mulher suspeita de envolvimento nas mortes de duas pessoas em Coração de Maria foi presa nesta segunda-feira, 13, durante cumprimento de mandado reealizado pela Polícia Civil.
Segundo a corporação, as investigações apontaram que ela forneceu apoio logístico e material ilícito aos executores das mortes de:
- Taiane da Silva Correia - 11 de agosto
- Kauã Bruno Gonçalves de Oliveira - 31 de agosto
Ficha extensa
Além disso, ela também é investigada por dar suporte para integrantes de um grupo criminoso da Região Metropolitana de Salvador, com o objetivo de promover ações delituosas contra rivais em Coração de Maria.
Com o cumprimento da ordem judicial, a suspeita foi submetida aos exames de praxe e encaminhada para a DT de Santo Amaro, onde permanece à disposição da Justiça.
