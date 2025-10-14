Menu
INOCENTE

Mulher acusada de envenenar irmãos é inocentada pela Justiça

Exames laboratoriais descartaram veneno nos cajus oferecidos pela mulher às crianças

Por Redação

14/10/2025 - 23:04 h
João Miguel e Ulisses Gabriel passaram mal após comerem caju
Lucélia Maria da Conceição Silva, 53 anos, foi absolvida pela Justiça do Piauí, nesta segunda-feira, 13, no caso que envolve o envenenamento e a morte de dois irmãos, de 7 e 8 anos, ocorrido em agosto de 2024, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.

Os filhos, João Miguel Silva e Ulisses Gabriel Silva, vizinhos de Lucélia, adoeceram após consumirem cajus oferecidos pela mulher. Inicialmente, ela foi indicada e ocasionalmente presa por quase cinco meses até que exames laboratoriais descartavam a presença de veneno nas frutas. Lucélia foi soltura no dia 13 de janeiro deste ano.

Os meninos moravam com a mãe, Francisca Maria da Silva, no residencial Dom Rufino. No dia 23 de agosto, o filho mais velho chegou em casa com um saco de cajus, que foi entregue pela vizinha Lucélia. Pouco tempo depois de comerem a fruta, os meninos começaram a apresentar sintomas graves, como tontura, fraqueza, língua escurecida e vômitos.

João Miguel foi o primeiro a ser internado no Hospital Nossa Senhora de Fátima, unidade anexa ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba, e, em seguida, seu irmão, Ulisses, apresentou os mesmos sintomas. Ambos foram entubados e transferidos para Teresina. João Miguel morreu no dia 28 de agosto e Ulisses faleceu em 10 de novembro, após dois meses de internação.

Lucélia Maria foi presa no mesmo dia em que as crianças passaram mal. Segundo informações da polícia, ela tinha um histórico de desentendimentos com os vizinhos e já havia sido acusada de envenenar animais na região. A casa da mulher chegou a ser incendiada por moradores revoltados. A prisão foi convertida para preventiva e, após o laudo pericial inocente, ela foi colocada em liberdade.

Curiosamente, o resultado do exame que levou à culpabilidade de Lucélia saiu um dia depois da prisão de Francisco de Assis Pereira da Costa, padrasto da mãe das crianças, como principal suspeito de envenenar uma refeição familiar no início deste ano.

O caso resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, incluindo Francisca, mãe dos meninos. Com essa nova linha de investigação, as autoridades reabriram o caso do envenenamento dos irmãos, concentrando agora as suspeitas em Francisco.

