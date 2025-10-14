Desaparecimento de amigas: suspeito preso levou polícia ao local dos corpos

Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana - Foto: Reprodução/TV Subaé

Um dos dois homens presos nesta terça-feira, 14, suspeitos de envolvimento no desaparecimento das três jovens de Anguera, levou a polícia até o ponto onde foram encontrados corpos das amigas desaparecidas no início do mês.

As vítimas foram vistas pela última vez no dia 6 de outubro, quando saíram de casa informando que iriam à zona rural buscar peças de roupas. Elas foram, identificadas como:

Letícia Araújo Rodrigues, 22

Carol Ferreira Rodrigues, 21

Rafaela Carvalho Silva, 15

Segundo o delegado José Marcos Rios, responsável pelo caso, os corpos estavam em uma área de mata fechada, próxima a um riacho, de difícil acesso. O próprio suspeito guiou a equipe até o local.

“De fato, não conseguiríamos chegar lá apenas com a informação. O lugar é muito isolado, cheio de trilhas e passagens. Só alguém que conhece bem o terreno conseguiria chegar”, explicou o delegado, em entrevista à TV Subaé.

Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, a cerca de 40 km de Anguera, onde serão submetidos ao processo de identificação formal. Até o momento, as autoridades ainda não confirmaram oficialmente as identidades.

Investigações continuam

Mesmo com a colaboração do suspeito, o delegado afirmou que as investigações continuam. “Tivemos avanços importantes, mas ainda há muito a esclarecer — a motivação, a dinâmica, a participação de cada envolvido e se houve alguém que ordenou as mortes”, destacou Rios.

Os dois homens foram presos em Feira de Santana, durante uma operação da Polícia Civil. Além deles, outros três suspeitos já haviam sido detidos nos últimos dias.

O caso, inicialmente tratado como desaparecimento, passou a ser investigado como sequestro após novos indícios surgirem. A polícia também apura se o crime tem ligação com o tráfico de drogas.

Operação Vale das Sombras

Durante a madrugada desta terça-feira,. 14, foi deflagrada a segunda fase da Operação Vale das Sombras, resultando na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento direto no desaparecimento das vítimas. A ação foi realizada de forma simultânea em Anguera e Feira de Santana, nos bairros Tomba e Campo Limpo.

Veja ordem cronológica da operação

6/10 - jovens devsaparecem

8/10 - Operação Vale das Sombras foi deflagrada, com as primeiras diligências voltadas à localização das jovens desaparecidas.

9/10 - no dia 9, duas pessoas foram presas em flagrante após a Polícia Civil localizar um imóvel utilizado pelos criminosos na zona rural de Anguera,

11/10 - dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com a apreensão de celulares e roupas pertencentes a uma das vítimas.

13/10 - uma mulher de 19 anos teve prisão preventiva decretada por envolvimento direto no crime

10/10 - operação chegou à fase conclusiva, com a localização dos corpos e a prisão de dois novos suspeitos em Feira de Santana.

Ao todo, cinco pessoas foram presas durante a investigação, três mulheres e dois homens, além da localização de três corpos e diversos materiais apreendidos.

Operação conjunta

A Operação Vale das Sombras conta com a participação de equipes da: