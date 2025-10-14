Menu
BAHIA

Investigado por adulteração de veículos é preso em destino turístico

Investigações apontam que o homem integra uma organização criminosa especializada na adulteração

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/10/2025 - 21:58 h
O investigado foi localizado em sua residência, onde os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva
O investigado foi localizado em sua residência, onde os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva

Um homem de 42 anos foi preso e um veículo com sinais de adulteração apreendido, nesta terça-feira, 14, em Porto Seguro, durante uma operação deflagrada pela 1ª Delegacia Territorial, no distrito de Caúfa, zona rural do município.

O investigado foi localizado em sua residência, onde os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar. No imóvel, foi encontrado um veículo com sinais identificadores adulterados, incluindo:

  • chassi;
  • motor;
  • placas;
  • numeração dos vidros.

Leia Também:

Cuidadora dopa idoso doente e rouba R$ 500 mil
Joias avaliadas em R$ 200 mil são recuperadas após descoberta surpreendente
“Liberdade”: Oruam comenta prisão de influenciador ligado ao PCC

Organização criminosa

As investigações apontam que o homem integra uma organização criminosa especializada na adulteração e comercialização de veículos automotores, com atuação em Porto Seguro, Itamaraju e municípios vizinhos.

O veículo, os documentos e um celular foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica. O suspeito foi conduzido à Delegacia Territorial, passou pelos exames legais e segue custodiado à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam visando à identificação de outros suspeitos e ao completo esclarecimento dos fatos. O detido está custodiado à disposição da Justiça.

