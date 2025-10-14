Investigado por adulteração de veículos é preso em destino turístico

O investigado foi localizado em sua residência, onde os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva - Foto: Divulgação PC

Um homem de 42 anos foi preso e um veículo com sinais de adulteração apreendido, nesta terça-feira, 14, em Porto Seguro, durante uma operação deflagrada pela 1ª Delegacia Territorial, no distrito de Caúfa, zona rural do município.

O investigado foi localizado em sua residência, onde os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar. No imóvel, foi encontrado um veículo com sinais identificadores adulterados, incluindo:

chassi;

motor;

placas;

numeração dos vidros.

Organização criminosa

As investigações apontam que o homem integra uma organização criminosa especializada na adulteração e comercialização de veículos automotores, com atuação em Porto Seguro, Itamaraju e municípios vizinhos.



O veículo, os documentos e um celular foram apreendidos e encaminhados para perícia técnica. O suspeito foi conduzido à Delegacia Territorial, passou pelos exames legais e segue custodiado à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam visando à identificação de outros suspeitos e ao completo esclarecimento dos fatos. O detido está custodiado à disposição da Justiça.