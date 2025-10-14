Mulheres roubam carro após fuga de hospital psiquiátrico

Administração do hospital ainda apura como as mulheres conseguiram fugir - Foto: Divulgação IPQ

Em uma sequência digna de roteiro de filme policial , duas mulheres fugiram de um hospital psiquiátrico em São José, em Santa Catarina, invadiram uma casa, ameaçaram o morador com um pedaço de madeira, roubaram um carro e acabaram presas minutos depois ao baterem no veículo durante uma tentativa de fuga.

O caso inusitado aconteceu na tarde de domingo, 12, e terminou com a prisão da dupla ainda no local do crime. Segundo informações da Polícia Militar, as mulheres escaparam do Instituto de Psiquiatria (IPQ), localizado nas proximidades do bairro Colônia Santana.

Assim que saiu do hospital, a dupla invadiu uma residência na Rua Zita Althoff Koerich, encontrou o morador sob ameaça com um pedaço de madeira e roubou as chaves do carro da família. Durante uma tentativa de fuga, eles acabaram batendo no veículo em outro carro que estava estacionado.

Após serem presas em flagrante, as mulheres foram levadas à delegacia de São José, onde permanecem à disposição da Justiça. Até agora, o hospital psiquiátrico não revelou detalhes sobre a fuga. A administração da unidade declarou que está conduzindo uma apuração interna e que deve se pronunciar oficialmente nos próximos dias.