Essa série policial brasileira promete suspense de tirar o fôlego

Série foi gravada em 2022 - Foto: Divulgação

A série policial Cenas de um Crime, protagonizada por Débora Nascimento, chega à HBO Max um ano após ter sido cancelada pela Paramount. Produzida pela Zola Filmes, a atração de oito episódios acompanha a investigação de um assassinato que revela segredos de uma poderosa sociedade oculta no Brasil. A estreia está prevista para 16 de outubro, com dois episódios liberados por semana.

Gravada em 2022, a série foi cancelada em 2024 por causa dos custos para manter o título disponível na plataforma. A novidade surpreendeu o elenco, que havia perdido a esperança de ver a produção lançada. Eles foram notificados apenas no mês passado e celebraram a notícia.

O enredo começa com o assassinato de um dos maiores empreiteiros do país durante uma reunião familiar. Entre os presentes, estão vários hóspedes, todos suspeitos. Os detetives André e Bárbara, recém-separados, precisam trabalhar juntos para desvendar o crime.

Uma tempestade e um deslizamento deixam todos ilhados no local, impossibilitando a fuga. Entre reviravoltas, intrigas e segredos enterrados, a trama revela a complexidade da sociedade oculta e as consequências de um crime brutal.



Produzida em parceria com a Paramount, a série teve direção de Izabel Jaguaribe e Giovanna Machline, com roteiro assinado por Rafael Spínola e Gustavo Moura Bragança. Além de Débora Nascimento e Fabrício Boliveira, o elenco conta com Augusto Madeira, Bruna Mascarenhas, Daniel Dantas, Pierre Baitelli, Enzo Romani e Leticia Isnard.

O projeto enfrentou o mesmo problema que fez a Paramount engavetar diversos projetos, incluindo a quarta temporada já gravada do reality Rio Shore e outras séries como As Seguidoras e Anderson Spider Silva. Segundo a empresa, os custos de manutenção das produções não compensariam o retorno financeiro esperado.