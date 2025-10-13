Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE NO STREAMING

Essa série policial brasileira promete suspense de tirar o fôlego

Trama acompanha um assassinato brutal que expõe segredos e intrigas de uma poderosa sociedade no Brasil

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

13/10/2025 - 13:51 h
Série foi gravada em 2022
Série foi gravada em 2022 -

A série policial Cenas de um Crime, protagonizada por Débora Nascimento, chega à HBO Max um ano após ter sido cancelada pela Paramount. Produzida pela Zola Filmes, a atração de oito episódios acompanha a investigação de um assassinato que revela segredos de uma poderosa sociedade oculta no Brasil. A estreia está prevista para 16 de outubro, com dois episódios liberados por semana.

Gravada em 2022, a série foi cancelada em 2024 por causa dos custos para manter o título disponível na plataforma. A novidade surpreendeu o elenco, que havia perdido a esperança de ver a produção lançada. Eles foram notificados apenas no mês passado e celebraram a notícia.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O cachorro caramelo morre no final do filme da Netflix?
Sucesso em Salvador, Open Air atrai 20 mil pessoas e promete retorno
Open Air Brasil encanta pequenos e familiares no Dia das Crianças

O enredo começa com o assassinato de um dos maiores empreiteiros do país durante uma reunião familiar. Entre os presentes, estão vários hóspedes, todos suspeitos. Os detetives André e Bárbara, recém-separados, precisam trabalhar juntos para desvendar o crime.

Uma tempestade e um deslizamento deixam todos ilhados no local, impossibilitando a fuga. Entre reviravoltas, intrigas e segredos enterrados, a trama revela a complexidade da sociedade oculta e as consequências de um crime brutal.

Produzida em parceria com a Paramount, a série teve direção de Izabel Jaguaribe e Giovanna Machline, com roteiro assinado por Rafael Spínola e Gustavo Moura Bragança. Além de Débora Nascimento e Fabrício Boliveira, o elenco conta com Augusto Madeira, Bruna Mascarenhas, Daniel Dantas, Pierre Baitelli, Enzo Romani e Leticia Isnard.

O projeto enfrentou o mesmo problema que fez a Paramount engavetar diversos projetos, incluindo a quarta temporada já gravada do reality Rio Shore e outras séries como As Seguidoras e Anderson Spider Silva. Segundo a empresa, os custos de manutenção das produções não compensariam o retorno financeiro esperado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

hbo max séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Série foi gravada em 2022
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Série foi gravada em 2022
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Série foi gravada em 2022
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Série foi gravada em 2022
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x