Open Air Brasil encanta pequenos e familiares no Dia das Crianças

Ação recreativa para crianças durante o Open Air Brasil - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Open Air Brasil encerrou sua passagem por Salvador com chave de ouro neste domingo, 12. Com uma programação especial voltada para o público infantil, o evento, parceiro do Grupo A TARDE e apresentado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pelo Nubank, atraiu diversos pequenos e seus familiares para o Centro de Convenções.

Exibindo o filme live action da animação “A Pequena Sereia”, o maior cinema a céu aberto do mundo recebeu o público com uma recreação voltada para o longa-metragem. Uma mulher vestida de sereia encantou as crianças e posou para fotos ao lado delas.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Marcos Antônio revelou que escolheu o Open Air para celebrar o Dia das Crianças porque as sobrinhas amam A pequena Sereia e seu filho também já interpretou um personagem da história durante uma apresentação escolar.

“Como as minhas sobrinhas gostam da sereia e meu filho já atuou na escola como um dos peixinhos, a gente achou o evento interessante. Além da questão de ter coisas para atrair as crianças e a gente já ter visto que era um espaço interessante e legal”, disse ele.

O rapaz ainda reforçou que Salvador precisa de mais eventos culturais como este. “Salvador está com falta de locais assim, a gente conta nos dedos locais que podem ter brincadeiras. Eu fiquei surpreendido com a estrutura e acabei sendo surpreendido positivamente. Eu acho que o local está bem legal e as crianças já começaram a se divertir. Incrível”, disparou.

Marcos Antônio e Grazi Gomes com filho e sobrinhas | Foto: Beatriz Santos

Já Natalia Santana resolveu levar sua filha Mariah para aproveitar um evento diferente do convencional de shoppings e parques espalhados pela cidade durante o Dia das Crianças.

“Até agora a gente está gostando muito da experiência. É a oportunidade de ver uma tela de cinema ao ar livre e eu acho importante proporcionar isso para nossas crianças, pois sai um pouquinho da rotina, de shopping, de tudo que elas já veem. Eu acho muito interessante, tá sendo muito legal até agora”, afirmou.

Durante o bate-papo, ela ainda destacou a importância de apresentar a arte para as crianças e introduzi-las neste mundo desde pequenas. “Eu acho isso [o Open Air] muito interessante porque junta as múltiplas faces da arte como música, dança e cinema. É uma única oportunidade, pois normalmente vemos as artes separadas, cada um no seu nicho e eu achei muito bacana mesmo a proposta e principalmente aqui em Salvador, que não tem muito disso”, confessou.

Natalia Santana e Mariah Santana | Foto: Beatriz Santos

Por fim, ela afirmou que o filme “A Pequena Sereia” é uma forma de representatividade para as meninas negras, como sua filha. “Já assistimos esse filme algumas vezes e é importante, principalmente pela representatividade de ter uma sereia preta. Ela adora o filme, se identifica e já até tirou foto com a sereia que está ali. Achei uma escolha muito pertinente para esse dia”, concluiu.

História do Cinema Baiano

