NO TOP 10

Essa série colombiana da Netflix é o novo vício dos fãs de suspense

Produção latina chega ao TOP 10 da plataforma e promete prender o público até o último episódio

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/10/2025 - 19:46 h
Enredo cheio de suspense aprofunda a relação entre as duas protagonistas
-

A nova produção colombiana da Netflix vem chamando atenção dos assinantes e já ocupa o 5º lugar no Top 10 mundial da plataforma. Com 20 capítulos entre 40 e 50 minutos cada, A Hóspede mistura suspense psicológico, drama familiar e vingança em uma trama cheia de segredos e emoções à flor da pele.

Na história, Silvia (Laura Londoño) e Lorenzo (Jason Day) tentam reconstruir o casamento após uma traição e lidar com a filha adolescente que enfrenta o vício em drogas. Em busca de paz, o casal se muda para a cidade fictícia de Laguna Hermosa, mas a tranquilidade dura pouco.

A reviravolta acontece quando Sonia (Carmen Villalobos), uma mulher misteriosa do passado de Silvia, surge inesperadamente e passa a viver com a família. Por trás da aparente amizade, Sonia esconde um plano de vingança complexo, determinado a destruir o relacionamento de Silvia e Lorenzo de dentro para fora.

O enredo, ambientado entre dramas políticos e dilemas pessoais, aprofunda a relação entre as duas protagonistas, mostrando como amizade, paixão e obsessão se misturam em um jogo perigoso de manipulação e segredos.

Criada por Lina Uribe (A Rainha do Tráfico) e dirigida por Klitch López e Israel Sánchez, a série é uma produção da CMO Producciones, com Clara María Ochoa à frente da produção executiva. O elenco ainda conta com Margarita Muñoz, Víctor Mallarino e Juan Fernando Sánchez, nomes conhecidos das novelas colombianas.

Com um final aberto e repleto de revelações surpreendentes, a série promete mexer com o psicológico do público e consolidar de vez a força do audiovisual colombiano na Netflix.

Veja o trailer:

