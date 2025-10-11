Essa minissérie baseada em fatos reais vai mexer com seu psicológico

Série é baseada em um dos casos criminais mais enigmáticos dos Estados Unidos - Foto: Divulgação

Baseada em um dos casos criminais mais enigmáticos dos Estados Unidos, a minissérie A Escada, disponível na HBO Max, reconstrói o intrigante julgamento de Michael Peterson — um escritor de suspense acusado de assassinar brutalmente sua esposa, Kathleen Peterson, em 2001.

A produção mistura drama familiar e tensão psicológica ao retratar a linha tênue entre verdade e manipulação em um crime que dividiu opiniões por duas décadas.

No dia 9 de dezembro daquele ano, durante a madrugada, Peterson ligou para a emergência dizendo que sua esposa havia caído da escada. Na primeira ligação, afirmou que ela ainda respirava; minutos depois, voltou a ligar e disse que ela não apresentava sinais de vida.

Quando a polícia chegou à casa do casal, em Durham, na Carolina do Norte, a cena levantou suspeitas: sangue espalhado, ferimentos incompatíveis com uma simples queda e indícios de que algo muito mais sombrio havia acontecido.



O caso real por trás da história

Kathleen e Michael Peterson pareciam levar uma vida perfeita. Casados desde o fim dos anos 1980, criavam juntos cinco filhos, entre biológicos e adotivos, e eram vistos como um casal exemplar. Mas a morte repentina de Kathleen revelou uma sucessão de segredos que transformou o lar dos Peterson em cenário de uma verdadeira tragédia.

Segundo a perícia, as lesões da vítima indicavam espancamento, não acidente. Ainda assim, Michael sustentou sua versão até o fim: a esposa teria morrido após cair da escada sob efeito de vinho.

As investigações, porém, desmontaram o relato. O exame de sangue apontou baixo nível de álcool no corpo de Kathleen. Já o computador de Michael revelou fotos e mensagens com homens, inclusive um garoto de programa, o que levantou suspeitas sobre uma vida dupla. Havia também um possível motivo financeiro: o casal enfrentava dívidas e Kathleen possuía um seguro de vida avaliado em 1,8 milhão de dólares.

O caso ficou ainda mais estranho quando a polícia descobriu um episódio quase idêntico no passado. Elizabeth Ratliff, amiga próxima do casal e mãe biológica das duas filhas adotivas de Michael, havia morrido em 1985… também no pé da escada. O laudo da época dizia que a causa foi um derrame, mas o corpo foi exumado durante as investigações e a perícia concluiu que Elizabeth também havia sido assassinada.

Em 2003, Michael Peterson foi condenado à prisão perpétua. Oito anos depois, um novo julgamento apontou falhas no processo, e ele foi libertado. Atualmente, vive em Durham e segue afirmando ser inocente.

Com interpretações intensas de Colin Firth e Toni Collette, A Escada revisita o caso sob múltiplas perspectivas. A cada episódio, a série revela novas camadas do relacionamento entre Michael e Kathleen, transformando um suposto acidente doméstico em um labirinto psicológico cheio de dúvidas e reviravoltas.

A produção da HBO Max é inspirada no documentário original “The Staircase”, disponível na Netflix, que acompanha as investigações e o julgamento reais do caso Peterson.