3 filmes e séries novos da HBO Max para ver durante o fim de semana

O fim de semana chegou e, com ele, a oportunidade perfeita para colocar as séries e filmes em dia. E se o plano é maratonar novidades, a HBO Max apresenta lançamentos que misturam ação, suspense, comédia e drama, garantindo entretenimento para todos os gostos.

A plataforma continua investindo em produções originais e estreias exclusivas que rapidamente se tornam tendências entre os conteúdos mais assistidos. Entre os lançamentos recentes, algumas produções já conquistaram o público com histórias envolventes e elencos estrelados, tornando-se os assuntos do momento.

A diversidade de títulos da HBO Max permite que cada espectador encontre algo de acordo com seu humor e interesse. Seja para se emocionar, se divertir ou se prender a tramas intensas, há opções que agradam aos fãs de diferentes gêneros e estilos de narrativa.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com três filmes e três séries recém-lançadas que merecem entrar na sua lista neste fim de semana.

3 filmes para assistir agora na HBO Max

A Substância

Elisabeth Sparkle (Demi Moore) é uma celebridade em declínio que enfrenta uma reviravolta inesperada ao ser demitida de seu programa fitness na televisão.



Desesperada por um novo começo, ela decide experimentar uma droga do mercado clandestino que promete replicar suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma. Agora, a atriz se vê dividida entre suas duas versões (Margaret Qualley), que devem coexistir enquanto navegam pelos desafios da fama e da identidade.

Amores Materialistas

Amores Materialistas acompanha Lucy (Dakota Johnson), uma casamenteira que se vê no meio de um triângulo amoroso complicado. Apesar de ainda nutrir sentimentos por John (Chris Evans), um garçom aspirante a ator, Lucy começa a se envolver com Harry (Pedro Pascal), um homem rico e irmão do noivo de um casal que ela ajudou a unir com sucesso.



Harry parece ser o partido perfeito, mas uma noite inesperada ao reencontrar John desperta velhos sentimentos e coloca Lucy diante de uma escolha entre o amor seguro e o amor imperfeito, reacendendo paixões que ela pensava já ter superado.

Extermínio 3: A Evolução

Extermínio: A Evolução (28 Years Later) se passa três décadas após o vírus da raiva escapar de um laboratório e devastar a humanidade, transformando grande parte das pessoas em zumbis aterrorizantes. Agora, a história acompanha um grupo de sobreviventes que encontrou uma forma de viver isolado em uma ilha, cercado por um muro e conectado aos territórios contaminados por uma estrada fortemente protegida.



Apesar da relativa segurança, alguns membros do grupo precisam se aventurar fora da comunidade em uma missão arriscada. Fora do abrigo, eles descobrem novos horrores e mutações não apenas entre os infectados, mas também entre os próprios sobreviventes que permaneceram.

3 séries para assistir agora na HBO Max

Pacificador

Recentemente, a nova temporada de Peacemaker foi lançada, trazendo John Cena de volta ao papel do polêmico herói do filme O Esquadrão Suicida. Determinado a alcançar a paz a qualquer custo, mesmo que isso signifique matar, o Pacificador é convocado por uma força-tarefa improvisada do governo, sem o consentimento de Amanda Waller, para enfrentar uma ameaça que coloca inúmeras vidas em risco.



Além de cumprir seus deveres patrióticos, o herói precisa lidar com sua conturbada relação com o pai, interpretado por Robert Patrick, um homem frio e desonesto. Para auxiliá-lo, Waller reúne uma equipe composta por John (Steve Agee), Leota (Danielle Brooks), Vigilante (Freddie Stroma) e Emilia (Jennifer Holland), que ajudam o Pacificador a tomar decisões estratégicas e usar a inteligência governamental para proteger os cidadãos americanos.

The Paper

Dos criadores Greg Daniels e Michael Koman, The Paper é uma comédia em formato mockumentary ambientada no mesmo universo de The Office. Desta vez, os papéis de escritório ficam de lado, e a série mergulha no mundo caótico de uma redação jornalística tradicional à beira da falência.



Em meio a cortes orçamentários, pressão por audiência digital e um jornalismo em constante transformação, os funcionários desse jornal histórico lutam para manter a relevância — e a sanidade — no dia a dia.

The Pitt

The Pitt é um drama médico que mergulha nos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde em Pittsburgh, Estados Unidos. Criada por John Wells e R. Scott Gemmill, conhecidos pelo sucesso de ER: Plantão Médico, a série oferece uma narrativa realista sobre as dificuldades e sacrifícios da profissão.



Ambientada em um hospital moderno da Pensilvânia, a trama acompanha o Dr. Robby (Noah Wyle), assistente-chefe da sala de emergência, durante intensos turnos de 15 horas. A cada episódio, os profissionais lidam com dilemas pessoais, conflitos políticos dentro do hospital e o impacto emocional de tratar pacientes em estado crítico.