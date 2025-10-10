3 filmes e séries novos do Prime Video para assistir no fim de semana

Plataforma de streaming segue apostando em filmes e séries de diferentes gêneros

O fim de semana chegou e, com ele, aquela vontade de colocar as séries e filmes em dia. E, se o plano é maratonar novidades, o Prime Video preparou uma leva de lançamentos que mistura romance, suspense, fantasia e drama, garantindo boas horas de entretenimento.

A plataforma segue investindo em produções originais e estreias exclusivas que rapidamente entram para o topo dos conteúdos mais assistidos. Entre as novidades, há histórias emocionantes, enredos cheios de mistério e personagens complexos que prometem conquistar o público.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com três filmes e três séries recém-lançadas que merecem entrar na sua lista neste fim de semana.



3 filmes para assistir agora no Prime Video

June e John

Cena de June e John | Foto: Divulgação

John é um homem comum, preso a uma rotina monótona e sem brilho. Seus dias se arrastam em uma sequência previsível, marcada pela falta de entusiasmo e pela completa ausência de propósito.



Tudo muda quando, em um dia aparentemente comum, John cruza o caminho de uma mulher misteriosa no metrô. June é o oposto dele: vibrante, intensa e cheia de vida. Fascinado por sua energia e espontaneidade, John se vê arrastado para um mundo que jamais imaginou conhecer.

A partir desse encontro, ele embarca em uma jornada repleta de paixão, riscos e autodescobertas. Pela primeira vez, o cotidiano de John é tomado por reviravoltas e surpresas, despertando um lado adormecido dentro de si. Finalmente, ele encontra um propósito: amar June, custe o que custar.

Veja o trailer:

Nas Terras Perdidas

Cena de Nas Terras Perdidas | Foto: Divulgação

Nas Terras Perdidas acompanha uma rainha que, em busca de um poder proibido, contrata os serviços de uma temida feiticeira: Gray Alys (Milla Jovovich). Sua missão é viajar até uma dimensão sombria e misteriosa conhecida como Terras Perdidas, onde deverá conquistar uma magia capaz de transformar a forma física de pessoas e objetos.



No entanto, Gray guarda um segredo perigoso, cada desejo que realiza vem acompanhado de consequências devastadoras. Para cumprir sua jornada, ela conta com a ajuda de Boyce (Dave Bautista), um caçador enigmático que se torna seu protetor e aliado.

Juntos, eles enfrentam forças sombrias, criaturas épicas e inimigos inimagináveis em um mundo amaldiçoado, onde cada escolha pode significar a salvação ou a perdição definitiva.

Veja o trailer:

Código Preto

Cena de Código Preto | Foto: Divulgação

Em Código Preto, acompanhamos o casal de agentes espiões Kathryn (Cate Blanchett) e George (Michael Fassbender). Dentro de casa, a vida matrimonial é tranquila e apaixonada, os dois respeitando os segredos e as discrições da profissão.



Quando, porém, alguém parece ter vazado informações confidenciais e perigosas da inteligência, Kathryn é a principal suspeita. A missão de George, agora, é descobrir se sua esposa é a verdadeira traidora, testando a confiança de seu casamento. De maneira extraoficial, George precisa ser discreto e encarar um dos maiores testes de sua carreira e vida pessoal: ser leal ao seu país ou ao seu relacionamento.



Veja o trailer:

3 séries para assistir agora no Prime Video

A Namorada Ideal

Cena de A Namorada Ideal | Foto: Divulgação

Laura (Robin Wright) parece ter tudo: uma carreira de sucesso, um marido amoroso e uma família perfeita. Mas sua vida equilibrada começa a ruir quando seu filho, Daniel (Laurie Davidson), apresenta Cherry (Olivia Cooke), sua nova namorada.



O que deveria ser um momento feliz rapidamente se transforma em um turbilhão de desconfiança. Laura passa a acreditar que Cherry esconde algo, e que precisa proteger seu filho das garras da jovem misteriosa.

Entre suspeitas, manipulações e verdades distorcidas, o filme mergulha em um jogo psicológico intenso. Afinal, Cherry é realmente uma alpinista social disfarçada de inocente ou Laura se tornou uma mãe obcecada e paranoica? Talvez a resposta dependa apenas do ponto de vista.

Veja o trailer:

O Verão que Mudou Minha Vida

Cena de O Verão que Mudou Minha Vida | Foto: Divulgação

A temporada final de O Verão Que Mudou Minha Vida acaba de chegar ao Prime Video, encerrando a jornada de amadurecimento de Belly (Lola Tung). Baseada na trilogia literária de mesmo nome, a série acompanha a jovem cuja vida é marcada pelos verões em Cousins Beach, o lugar onde tudo de importante acontece.



Todos os anos, Belly passa os meses de julho e agosto na casa de Susannah (Rachel Blanchard), melhor amiga de sua mãe e figura materna que ela considera uma tia. Lá, ela reencontra Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney), os filhos de Susannah, irmãos postiços que acabam se tornando o centro das suas emoções e dilemas juvenis.

Mas, na véspera de completar 16 anos, Belly pressente que aquele pode ser o último verão em que todos estarão juntos. Com o tempo passando e as incertezas crescendo, ela teme que o próximo ano traga distância, mudanças e até mesmo a perda de alguém que ama profundamente.

Veja o trailer:

Muito Esforçado

Cena de Muito Esforçado | Foto: Divulgação

A trama acompanha Benny, um ex-jogador de futebol americano que luta para aceitar sua sexualidade enquanto encara os desafios da vida universitária. Ex-rei do baile e acostumado a exibir confiança, Benny tenta se encaixar a qualquer custo, até encontrar refúgio em uma amizade improvável com Carmen, uma estudante do ensino médio igualmente preocupada em ser aceita.



Juntos, eles se envolvem em situações caóticas e hilárias, repletas de identidades falsas, vodca saborizada e encontros desastrosos. Ao mesmo tempo, Benny enfrenta suas próprias inseguranças, aprendendo a equilibrar a necessidade de aprovação social com a busca por autenticidade.

Com o apoio da irmã mais velha e de um namorado lendário do campus, Benny se esforça para encontrar seu lugar no mundo e compreender a complexidade de sua identidade. Entre erros e acertos, ele e Carmen descobrem que, embora a busca por pertencimento seja universal, aceitar quem realmente somos é o verdadeiro desafio.

Veja o trailer: