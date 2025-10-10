3 filmes e séries novos da Netflix para assistir neste fim de semana

Plataforma de streaming segue apostando em filmes e séries de diferentes gêneros - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e, com ele, aquela dúvida que domina quem ama maratonar: o que assistir na Netflix? Com tantas opções disponíveis, escolher um bom título sem a curadoria ideal pode parecer uma tarefa impossível. Entre estreias, dramas premiados e tramas de tirar o fôlego, a plataforma segue oferecendo um cardápio diverso para todos os gostos.

De produções envolventes e cheias de mistério a histórias emocionantes sobre superação e segundas chances, as novidades da semana prometem agradar desde os fãs de suspense psicológico até quem busca algo mais leve e inspirador.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para quem quer aproveitar o fim de semana da melhor forma, o ideal é preparar a pipoca, se aconchegar no sofá e embarcar em novas histórias. Afinal, maratonar uma boa série ou se deixar levar por um filme impactante é sempre uma das formas mais prazerosas de relaxar.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com 3 filmes e 3 séries imperdíveis que estrearam recentemente na Netflix, perfeitos para preencher o fim de semana com emoção, suspense e grandes atuações.

3 filmes para assistir agora na Netflix

A Mulher na Cabine 10

Cena de A Mulher na Cabine 10 | Foto: Divulgação

Uma jornalista em uma viagem de trabalho entra a bordo de um iate de luxo ao lado de alguns dos empresários mais ricos do mundo. Designada a escrever uma matéria de capa sobre essa excursão pomposa, Lo (Keira Knihjtley) ouve uma troca de gritos na cabine ao lado no meio da madrugada e, quando se debruça sobre sua varanda, vê um corpo estirado e morto na água.



O problema é que ninguém acredita nela, nem o dono milionário do barco Richard Bullmer (Guy Pearce), nem os outros companheiros de viagem, que alegam que ela deveria estar apenas sonhando, já que todos os passageiros e a tripulação estão a bordo. Apesar de continuamente desacreditada, Lo não desiste de procurar respostas e provar que o que viu era verdade, desvendando o que aconteceu naquela noite, mesmo com sua vida estando em risco.

Veja o trailer:

Steve

Cena de Steve | Foto: Divulgação

Steve acompanha um dia decisivo na vida de um diretor de um reformatório inglês nos anos 90. Seu nome é Steve (Cillian Murphy) e, enquanto tenta proteger a integridade da escola e prevenir de um iminente fechamento, enfrenta sua saúde mental cada vez mais deteriorada pela exaustão e exigência do trabalho.



Em paralelo aos esforços de Steve, um jovem complicado chamado Shy (Jay Lycurgo) lida com os traumas de seu passado e com as poucas perspectivas para o futuro, vivendo em constante colisão com seus impulsos de autodestruição e violência e as fragilidades que o assolam.

Veja o trailer:

Caramelo

Cena de Caramelo | Foto: Divulgação

Uma história de amizade, superação e afeto, Caramelo acompanha Pedro (Rafael Vitti), um chef de cozinha determinado, prestes a realizar o sonho de comandar seu próprio restaurante. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado após um diagnóstico que o obriga a repensar suas prioridades.



Nesse momento crucial, ele encontra apoio em um simpático cão de rua, um vira-lata caramelo (Amendoim), que o ajuda a redescobrir o significado da vida e a enfrentar seus desafios com uma nova perspectiva. Juntos, eles embarcam em uma jornada cheia de obstáculos e emoções, construindo uma conexão única e inspiradora.

Veja o trailer:

3 séries para assistir agora na Netflix

Néro

Cena de Néro | Foto: Divulgação

Ambientada na França de 1504, a série Néro leva o nome de um assassino (Pio Marmaï) que, ao fugir de inimigos, reencontra inesperadamente sua filha abandonada no nascimento. Após o encontro, pai e filha embarcam em uma jornada caótica com um grupo de amigos disfuncionais.



Ao longo do caminho, o homem se vê em uma situação muito complicada: ele precisa escolher entre salvar a si mesmo, ou salvar sua filha recém-encontrada e o mundo inteiro.

Veja o trailer:

Monstro: A História de Ed Gein

Cena de Monstro: A História de Ed Gein | Foto: Divulgação

Monstro: A História de Ed Gein mergulha na perturbadora vida do serial killer e ladrão de túmulos que inspirou alguns dos filmes mais aterrorizantes de Hollywood.



Ambientada na zona rural de Wisconsin nos anos 1950, a produção revela a história de Eddie Gein, um homem aparentemente pacato e solitário vivendo em uma fazenda decadente, mas por trás das paredes da propriedade se escondiam horrores inimagináveis.

Consumido por psicose e por uma obsessão macabra pela própria mãe, Ed cometeu atrocidades que chocaram o país, deixando um legado de crimes que inspirou clássicos do cinema como O Silêncio dos Inocentes, Psicose e O Massacre da Serra Elétrica.

Veja o trailer:

A Nova Força

Cena de A Nova Força | Foto: Divulgação

A Nova Força é uma série baseada em fatos reais. Ambientada em 1958, ela mostra a trajetória das primeiras policiais femininas da Suécia. Diante da falta de pessoas no distrito policial, um grupo de pioneiras surge dando um grande passo a caminho da igualdade de gênero.



Mas tudo é complicado e não pensado para elas: o uniforme machuca, elas são ridicularizadas e colocadas no distrito mais problemático do país, em Klara, Estocolmo. O grupo vai perceber que o maior problema não é lutar contra o crime, mas sim lidar com a resistência da família e dos familiares.

Veja o trailer: