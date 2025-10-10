Menu
SÓ NO STREAMING

A nova série policial com conspiração e tensão que você precisa ver

Série está disponível no streaming

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/10/2025 - 9:41 h
Série estreia nesta sexta-feira, 10
Série estreia nesta sexta-feira, 10 -

O final de semana está chegando e, para quem prefere ficar longe dos perigos noturnos, nada melhor do que um bom programa caseiro, principalmente se a opção for assistir a uma série policial. Por isso, a recomendação da vez é o novo thriller da Apple TV+: ‘A Última Fronteira’.

Estrelada por Jason Clarke (‘A Hora Mais Escura’ e ‘Planeta dos Macacos: O Confronto’), que também é produtor executivo, e cocriada por Jon Bokenkamp (‘Lista Negra’) e Richard D’Ovidio (‘Chamada de Emergência’), a série estreia mundialmente nesta sexta-feira, 10, com os dois primeiros episódios, seguidos de um inédito semanalmente até 5 de dezembro.

Qual a história de A Última Fronteira?

A série acompanha o policial federal solitário Frank Remnick, à frente dos campos silenciosos e acidentados do Alasca. Sua jurisdição é ameaçada quando um avião transportando prisioneiros cai em meio à remota natureza selvagem, deixando livres dúzias de prisioneiros violentos.

Encarregado de proteger a cidade que ele prometeu manter segura, Remnick começa a suspeitar que a queda não foi um acidente, mas o primeiro passo de um plano bem elaborado com implicações amplas e devastadoras.

Quem mais está no elenco?

Além de Clarke, a série conta com Dominic Cooper (‘Mamma Mia!’), Haley Bennett (‘Sete Homens e um Destino’), Simone Kessell (‘Yellowjackets’), Dallas Goldtooth (‘Reservation Dogs’), Tait Blum (‘For All Mankind’) e Alfre Woodard (‘Clemência’), indicada ao Oscar e várias vezes vencedora do prêmio Emmy.

Assista ao trailer de A Última Fronteira:

Tags:

A Última Fronteira apple tv série

