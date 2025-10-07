Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

STREAMING

Como ter Netflix, HBO Max, AppleTV+ e Disney+ por menos de R$ 40

Novo plano reúne os principais streamings da atualidade

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/10/2025 - 13:01 h
Serviços de streaming
Serviços de streaming -

Para quem é fã de filmes e séries, o streaming é uma ótima opção para consumir esses conteúdos. Atualmente, no entanto, com tantas opções disponíveis, assinar todas pode ser inviável para algumas pessoas. A boa notícia é que agora dá para ter acesso às principais plataformas de streaming do mercado sem estourar o orçamento.

O Mercado Livre lançou o Meli+ Mega, um plano que reúne Netflix, HBO Max, Apple TV+ e Disney+ por apenas R$ 39,90 por mês — valor promocional válido pelos dois primeiros meses.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O novo combo é uma expansão dos benefícios do Meli+, programa de fidelidade do Mercado Livre, que agora passa a contar com uma oferta inédita no Brasil ao unir quatro dos serviços de streaming mais populares do mundo em um só pacote.

Leia Também:

Netflix informa fim de serviço muito usado a partir de 12 de outubro
Netflix abre vaga home office para IA com salário de R$ 3,7 milhões
A série top 1 da Netflix que é indispensável para fãs de suspense

O valor de R$ 39,90 mensais é promocional e válido nos dois primeiros meses de assinatura. Após esse período, o preço pode ser reajustado, e é importante conferir as condições diretamente na página oficial do Meli+.

A iniciativa surge como uma solução econômica e prática para quem quer aproveitar o melhor do entretenimento digital sem precisar assinar individualmente cada plataforma, o que pode facilmente ultrapassar os R$ 100 mensais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Disney hbo max Netflix Streaming

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Serviços de streaming
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Serviços de streaming
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Serviços de streaming
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Serviços de streaming
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x