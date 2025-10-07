Como ter Netflix, HBO Max, AppleTV+ e Disney+ por menos de R$ 40

Serviços de streaming - Foto: Shutterstock

Para quem é fã de filmes e séries, o streaming é uma ótima opção para consumir esses conteúdos. Atualmente, no entanto, com tantas opções disponíveis, assinar todas pode ser inviável para algumas pessoas. A boa notícia é que agora dá para ter acesso às principais plataformas de streaming do mercado sem estourar o orçamento.

O Mercado Livre lançou o Meli+ Mega, um plano que reúne Netflix, HBO Max, Apple TV+ e Disney+ por apenas R$ 39,90 por mês — valor promocional válido pelos dois primeiros meses.

O novo combo é uma expansão dos benefícios do Meli+, programa de fidelidade do Mercado Livre, que agora passa a contar com uma oferta inédita no Brasil ao unir quatro dos serviços de streaming mais populares do mundo em um só pacote.

O valor de R$ 39,90 mensais é promocional e válido nos dois primeiros meses de assinatura. Após esse período, o preço pode ser reajustado, e é importante conferir as condições diretamente na página oficial do Meli+.

A iniciativa surge como uma solução econômica e prática para quem quer aproveitar o melhor do entretenimento digital sem precisar assinar individualmente cada plataforma, o que pode facilmente ultrapassar os R$ 100 mensais.