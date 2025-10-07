Menu
CINEINSITE
CINEINSITE

Netflix informa fim de serviço muito usado a partir de 12 de outubro

Mudanças irão valer em breve

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

07/10/2025 - 8:55 h
Essa medida já foi implementada no Brasil em dezembro de 2024,

A Netflix enviou um email a todos os seus clientes com uma importante informação que irá impactar toda a experiência dos usuários. A partir do dia 12 de outubro, será encerrado o plano básico sem anúncios em todo o mundo. Essa decisão afeta milhões de clientes, que utilizavam esse serviço amplamente.

A decisão da Netflix faz parte de uma estratégia global da empresa, que já implementou medidas semelhantes em outros países. Com o encerramento, as contas serão migradas automaticamente para o plano padrão com anúncios, garantindo acesso a duas telas simultâneas e resolução Full HD.

Agora, os usuários da Neflix não têm mais opção de assistir filmes e séries sem interrupções publicitárias sem pagar um plano mais caro. A empresa alega que a padronização do serviço visa oferecer uma opção mais acessível e equilibrada para todos os mercados.

Essa medida já foi implementada no Brasil em dezembro de 2024, dando fim ao plano básico sem anúncios. Na época, os clientes que pagavam R$ 25,90 foram transferidos para a versão com anúncios por R$ 20,90.

O plano da Netflix sem interrupções publicitárias no Brasil é comercializado por R$ 44,90 mensais.

x