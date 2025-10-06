Menu
HOME > CINEINSITE
SUCESSO NOS CINEMAS

Você notou isso em Superman? Pause em 1h50 e descubra segredo

Filme é considerado um dos melhores filmes do cinema internacional

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/10/2025 - 16:04 h
Longa esconde um segredo entre suas cenas
Longa esconde um segredo entre suas cenas -

Clássico dos super-heróis, Superman foi lançado em julho deste ano e já é considerado um dos melhores filmes do gênero. Dirigido por James Gunn, o longa esconde um segredo entre suas cenas.

No elenco se encontra grandes nomes do cinema internacional, como Rachel Brosnahan, Nathan Fillion, Nicholas Hoult e David Corenswet.

Na nova adaptação do icônico herói, acompanhamos a história de um pacato repórter que vive em Metrópolis. Ao assumir seu alter ego, ele se envolve em uma intensa disputa entre os Estados Unidos e Boravia, enfrentando seu principal inimigo, Lex Luthor.

Esse filme de suspense é um dos melhores remakes da história do cinema
Essa minissérie de mistério da Netflix vai te prender do início ao fim
A série top 1 da Netflix que é indispensável para fãs de suspense

O que está escondido no filme?

Ao pausar o filme em 1 hora e 50 segundos, é possível perceber, ao fundo do Hall da Justiça, um mural que homenageia os meta-humanos do DCU.

Logo após o lançamento, os fãs correram para descobrir os detalhes dessa cena e identificaram referências a personagens clássicos, como Madame Xanadu, Pirata Negro, Zatara, Liberty Belle e outros.

Com o sucesso da descoberta, o próprio diretor decidiu facilitar a vida dos fãs e publicou, em sua conta no X (antigo Twitter), a imagem completa do mural.

Confira trailer:

cinema filmes Superman 2025

Longa esconde um segredo entre suas cenas
Longa esconde um segredo entre suas cenas
Longa esconde um segredo entre suas cenas
Longa esconde um segredo entre suas cenas
