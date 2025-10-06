Você notou isso em Superman? Pause em 1h50 e descubra segredo

Longa esconde um segredo entre suas cenas - Foto: Reprodução| Warner Bros

Clássico dos super-heróis, Superman foi lançado em julho deste ano e já é considerado um dos melhores filmes do gênero. Dirigido por James Gunn, o longa esconde um segredo entre suas cenas.

No elenco se encontra grandes nomes do cinema internacional, como Rachel Brosnahan, Nathan Fillion, Nicholas Hoult e David Corenswet.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na nova adaptação do icônico herói, acompanhamos a história de um pacato repórter que vive em Metrópolis. Ao assumir seu alter ego, ele se envolve em uma intensa disputa entre os Estados Unidos e Boravia, enfrentando seu principal inimigo, Lex Luthor.

O que está escondido no filme?

Ao pausar o filme em 1 hora e 50 segundos, é possível perceber, ao fundo do Hall da Justiça, um mural que homenageia os meta-humanos do DCU.

Logo após o lançamento, os fãs correram para descobrir os detalhes dessa cena e identificaram referências a personagens clássicos, como Madame Xanadu, Pirata Negro, Zatara, Liberty Belle e outros.

Com o sucesso da descoberta, o próprio diretor decidiu facilitar a vida dos fãs e publicou, em sua conta no X (antigo Twitter), a imagem completa do mural.

You asked for it, you got it. Here’s the full mural honoring the History of Metahumans in the DCU adorning the Hall of Justice in #Superman. pic.twitter.com/GUALUPFsR0 — James Gunn (@JamesGunn) July 25, 2025

Confira trailer: