Esse filme de suspense é um dos melhores remakes da história do cinema

Direção de Martin Scorsese transforma a história em uma referência do cinema de suspense

Quando a ideia do filme Os Infiltrados surgiu em meados dos anos 2000, o público poderia ter encarado a proposta com ceticismo. Afinal, trata-se de uma adaptação de Conflitos Internos, um clássico moderno que não tinha nem cinco anos de existência quando remake foi lançado.

Mas o resultado se mostrou surpreendente: um filme de suspense intenso, com profundidade social, elenco estelar e reviravoltas que mantêm o espectador à beira da cadeira.

Dois lados do mesmo jogo

A trama acompanha a batalha entre a polícia de Boston e a máfia irlandesa local, liderada por Frank Costello, interpretado por Jack Nicholson. Para derrubar a organização por dentro, o policial novato Billy Costigan, recém-formado na academia de polícia e vivido por Leonardo DiCaprio, precisa se infiltrar no grupo criminoso.

O jogo de espionagem é duplo, já que Costello também possui um informante dentro da polícia, Colin Sullivan, interpretado por Matt Damon, que fornece informações cruciais sobre a corporação, tornando apenas uma questão de tempo até que os dois descubram os segredos um do outro.

A direção de Martin Scorsese transforma a história em uma referência do cinema de suspense. Com quase uma hora a mais que o longa original e inúmeras reviravoltas, o filme conquistou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

A narrativa alterna o foco entre Sullivan e Costigan, e o trabalho de edição de Thelma Schoonmacher garante que todas as idas e vindas da história façam sentido. O roteiro de William Monaghan mantém a tensão e a imprevisibilidade até o último minuto.

Além de DiCaprio, Damon e Nicholson, o filme conta com Martin Sheen, Mark Wahlberg, Vera Farmiga, Ray Winstone e Alec Baldwin, entregando atuações memoráveis que elevam o enredo.

Os Infiltrados está disponível para aluguel ou compra no catálogo do Prime Video, oferecendo uma experiência intensa para quem aprecia suspense, crime e jogos de lealdade que desafiam expectativas.