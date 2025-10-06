Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLÁSSICO

Esse filme de suspense é um dos melhores remakes da história do cinema

História de espionagem desafia expectativas e prende até o último minuto

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

06/10/2025 - 13:57 h
Direção de Martin Scorsese transforma a história em uma referência do cinema de suspense
Direção de Martin Scorsese transforma a história em uma referência do cinema de suspense -

Quando a ideia do filme Os Infiltrados surgiu em meados dos anos 2000, o público poderia ter encarado a proposta com ceticismo. Afinal, trata-se de uma adaptação de Conflitos Internos, um clássico moderno que não tinha nem cinco anos de existência quando remake foi lançado.

Mas o resultado se mostrou surpreendente: um filme de suspense intenso, com profundidade social, elenco estelar e reviravoltas que mantêm o espectador à beira da cadeira.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Essa minissérie de mistério da Netflix vai te prender do início ao fim
A série top 1 da Netflix que é indispensável para fãs de suspense
A história proibida da Bahia: Antônio Pitanga revive os Malês nas telas

Dois lados do mesmo jogo

A trama acompanha a batalha entre a polícia de Boston e a máfia irlandesa local, liderada por Frank Costello, interpretado por Jack Nicholson. Para derrubar a organização por dentro, o policial novato Billy Costigan, recém-formado na academia de polícia e vivido por Leonardo DiCaprio, precisa se infiltrar no grupo criminoso.

O jogo de espionagem é duplo, já que Costello também possui um informante dentro da polícia, Colin Sullivan, interpretado por Matt Damon, que fornece informações cruciais sobre a corporação, tornando apenas uma questão de tempo até que os dois descubram os segredos um do outro.

A direção de Martin Scorsese transforma a história em uma referência do cinema de suspense. Com quase uma hora a mais que o longa original e inúmeras reviravoltas, o filme conquistou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

A narrativa alterna o foco entre Sullivan e Costigan, e o trabalho de edição de Thelma Schoonmacher garante que todas as idas e vindas da história façam sentido. O roteiro de William Monaghan mantém a tensão e a imprevisibilidade até o último minuto.

Além de DiCaprio, Damon e Nicholson, o filme conta com Martin Sheen, Mark Wahlberg, Vera Farmiga, Ray Winstone e Alec Baldwin, entregando atuações memoráveis que elevam o enredo.

Os Infiltrados está disponível para aluguel ou compra no catálogo do Prime Video, oferecendo uma experiência intensa para quem aprecia suspense, crime e jogos de lealdade que desafiam expectativas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Prime Video

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Direção de Martin Scorsese transforma a história em uma referência do cinema de suspense
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Direção de Martin Scorsese transforma a história em uma referência do cinema de suspense
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Direção de Martin Scorsese transforma a história em uma referência do cinema de suspense
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Direção de Martin Scorsese transforma a história em uma referência do cinema de suspense
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x