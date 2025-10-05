VIROU HIT
A série top 1 da Netflix que é indispensável para fãs de suspense
Série une drama e suspense em uma história cheia de mistérios
Por Edvaldo Sales
A série ‘Desobedientes’, que estreou em 25 de setembro e já assumiu o topo das mais assistidas da Netflix, é o novo hit da plataforma. Criada e estrelada por Mae Martin, a produção une drama e suspense em uma história cheia de mistérios.
Qual a história de Desobedientes?
Desobedientes acompanha, ao longo de oito episódios, as amigas Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind), duas adolescentes que, devido ao mau comportamento, são enviadas para a clínica Tall Pines, liderada pela implacável e enigmática Evelyn Wade (Toni Collette).
Com tantos mistérios envolvendo o local, o policial Alex Dempsey (Mae Martin), recém-chegado à cidade, decide investigar o passado da instituição, que transforma jovens rebeldes em versões obedientes e manipuladas.
Série é inspirada em experiências reais
Embora a história da escola seja fictícia, Mae Martin, que além de atuar no papel principal, é criador, co-showrunner e produtor executivo da série, revelou à Forbes que a série é inspirada em experiências reais.
A melhor amiga do comediante passou por uma instituição parecida na adolescência e contribuiu como consultora da produção, garantindo realismo às cenas de manipulação e tensão psicológica.
Assista ao trailer de Desobedientes:
