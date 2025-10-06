Essa minissérie de mistério da Netflix vai te prender do início ao fim

Minissérie é ideal para quem procura histórias curtas e envolventes - Foto: Divulgação | Netflix

Se você busca uma maratona rápida e eficiente, essa minissérie da Netflix é a pedida ideal. Com apenas cinco episódios, a série Sereias equilibra humor ácido e mistério em uma história que se desenrola durante um fim de semana em uma luxuosa mansão à beira-mar, e entrega tensão, reviravoltas e atuações de peso.

Com um elenco de nomes renomados, incluindo Julianne Moore, vencedora do Oscar, Meghann Fahy (The White Lotus), Milly Alcock (Supergirl) e Kevin Bacon (Footloose), a série rapidamente conquistou o público e recebeu quatro indicações ao Emmy 2025, incluindo Melhor Atriz em minissérie para Meghann Fahy.

Baseada na peça Elemeno Pea, de Molly Smith Metzler, criadora de Maid (2021), a trama acompanha Devon (Meghann Fahy), uma mulher sarcástica que desconfia do comportamento da irmã Simone (Milly Alcock). Trabalhando como assistente da misteriosa socialite Michaela Kell (Julianne Moore), Simone vive cercada de luxo, mas parece presa a uma relação de poder que vai além do profissional.



Preocupada com o isolamento e a submissão da irmã, Devon decide viajar até a propriedade onde ela mora para confrontar a situação. O que encontra, porém, é um ambiente sufocante, repleto de segredos, manipulações e jogos psicológicos. A tensão se instala à medida que a rivalidade entre Devon e Michaela se intensifica, transformando o fim de semana em um campo de batalha emocional.

A produção se destaca pelo humor sarcástico e pela crítica às dinâmicas de classe e privilégio. Cada diálogo revela nuances de poder e dependência, enquanto a direção de Nicole Kassell (O Lenhador) e a produção de Margot Robbie (Barbie) elevam o resultado a um patamar de sofisticação cinematográfica.

Apesar do talento do elenco, é Julianne Moore quem rouba a cena. A atriz domina cada momento em que aparece, explorando com precisão as nuances necessárias para interpretar uma personagem como Michaela. Sua presença transforma o drama em um espetáculo de atuação e tensão.

Com 74% de aprovação da crítica na plataforma de cinema Rotten Tomatoes, a minissérie confirma o potencial da Netflix em produzir histórias curtas, intensas e completas. Um prato cheio para quem quer mergulhar em um enredo de humor, mistério e poder, e tudo isso sem exigir longas horas diante da televisão.

Veja o trailer: