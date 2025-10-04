Amantes do cinema baiano enaltecem exposição do CEDOC no Open Air

Exposição do CEDOC no Open Air Brasil - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Uma das principais oportunidades que o Open Air Brasil, evento apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, oferece ao público em Salvador é a de explorar a riqueza do audiovisual da Bahia na exposição ‘Uma Breve História do Cinema Baiano’, do Centro de Documentação e Memória (CEDOC) do jornal A TARDE.

A mostra reúne imagens raras, marcos históricos e curiosidades sobre produções que ajudaram a moldar a identidade cultural do estado. É um mergulho na trajetória de cineastas, obras e movimentos que marcaram época.

Os amantes da sétima arte que passarem pelo evento, que acontece no Centro de Convenções de Salvador até o dia 12 de outubro, vão poder conhecer a história do cinema baiano antes, ou depois, de aproveitar uma sessão na maior tela a céu aberto do mundo.

“Eu achei super interessante, eu já tinha visto antes, eu li todos. E eu achei que são informações pertinentes, que a gente não tem um acesso tão fácil. E combina com a ideia do evento, para pessoas que gostam de cinema. Ter essa exposição sobre a história do cinema envolvendo a Bahia foi o que me deixou bem entusiasmado, eu gostei muito”, destacou Ruan, 29 anos, em entrevista ao Portal A TARDE.

Ele marcou presença no Open Air neste sábado, 4, quinto dia do evento. “A gente precisa de fato entender o nosso passado pra gente poder olhar pro futuro e entender que a gente teve, e tem, profissionais de muita excelência na Bahia, que criaram um cinema de excelência e que fomentaram esse cinema, não só baiano, mas cinema brasileiro mesmo”, complementou.

“É importante para gente poder olhar com olhos ainda mais brilhantes para esses astros, esses diretores grandiosos que a gente tem e que vem fazendo tanto sucesso”, finalizou.

Ruan, de 29 anos | Foto: Agatha Victoria | Ag. A TARDE

Quem também aproveitou a experiência marcante foi Kalila Barbosa, 42. “Achei massa. Acho que é uma oportunidade incrível de a gente se apropriar da história. Eu acho que um povo sem passado não tem futuro. A gente se apropriar dessa dimensão histórica do cinema dá a gente a oportunidade de projetar futuro pra gente”, enfatizou.

Kalila Barbosa e a família | Foto: Agatha Victoria | Ag. A TARDE

