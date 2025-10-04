Menu
HOME > CINEINSITE
EXPERIÊNCIA ÚNICA

Amantes do cinema baiano enaltecem exposição do CEDOC no Open Air

Exposição integra a experiência proporcionada pelo evento em Salvador

Agatha Victoria Reis e Edvaldo Sales

Por Agatha Victoria Reis e Edvaldo Sales

04/10/2025 - 21:22 h
Exposição do CEDOC no Open Air Brasil
Exposição do CEDOC no Open Air Brasil -

Uma das principais oportunidades que o Open Air Brasil, evento apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, oferece ao público em Salvador é a de explorar a riqueza do audiovisual da Bahia na exposição ‘Uma Breve História do Cinema Baiano, do Centro de Documentação e Memória (CEDOC) do jornal A TARDE.

A mostra reúne imagens raras, marcos históricos e curiosidades sobre produções que ajudaram a moldar a identidade cultural do estado. É um mergulho na trajetória de cineastas, obras e movimentos que marcaram época.

Os amantes da sétima arte que passarem pelo evento, que acontece no Centro de Convenções de Salvador até o dia 12 de outubro, vão poder conhecer a história do cinema baiano antes, ou depois, de aproveitar uma sessão na maior tela a céu aberto do mundo.

“Eu achei super interessante, eu já tinha visto antes, eu li todos. E eu achei que são informações pertinentes, que a gente não tem um acesso tão fácil. E combina com a ideia do evento, para pessoas que gostam de cinema. Ter essa exposição sobre a história do cinema envolvendo a Bahia foi o que me deixou bem entusiasmado, eu gostei muito”, destacou Ruan, 29 anos, em entrevista ao Portal A TARDE.

Ele marcou presença no Open Air neste sábado, 4, quinto dia do evento. “A gente precisa de fato entender o nosso passado pra gente poder olhar pro futuro e entender que a gente teve, e tem, profissionais de muita excelência na Bahia, que criaram um cinema de excelência e que fomentaram esse cinema, não só baiano, mas cinema brasileiro mesmo”, complementou.

“É importante para gente poder olhar com olhos ainda mais brilhantes para esses astros, esses diretores grandiosos que a gente tem e que vem fazendo tanto sucesso”, finalizou.

Ruan, de 29 anos
Ruan, de 29 anos | Foto: Agatha Victoria | Ag. A TARDE

Quem também aproveitou a experiência marcante foi Kalila Barbosa, 42. “Achei massa. Acho que é uma oportunidade incrível de a gente se apropriar da história. Eu acho que um povo sem passado não tem futuro. A gente se apropriar dessa dimensão histórica do cinema dá a gente a oportunidade de projetar futuro pra gente”, enfatizou.

Kalila Barbosa e a família
Kalila Barbosa e a família | Foto: Agatha Victoria | Ag. A TARDE

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:

  • Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
  • Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
  • Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
  • Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
  • Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
  • Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
  • Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
  • Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
  • Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
  • Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)

