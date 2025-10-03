De R$ 10 a R$ 50: confira opções de comida no Open Air Brasil

Programação gastronômica se tornou um dos grandes atrativos do evento - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Open Air Brasil, considerado o maior cinema a céu aberto do mundo, chega ao quarto dia em Salvador nesta sexta-feira, 3, com a exibição de Missão: Impossível – O Acerto Final e o show da banda Herbert & Richard.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, o evento transforma o Centro de Convenções em um espaço de experiências múltiplas, unindo cinema, música e gastronomia para todos os públicos.

Sabores que vão além da pipoca

O cinema ao ar livre no Open Air Brasil não se limita à tela de 325 m², equivalente a uma quadra de tênis. A programação gastronômica se tornou um dos grandes atrativos do evento, garantindo que o público aproveite a noite sem passar fome.

“Eu acho que deixa tudo mais gostoso, principalmente quando estamos falando de comida. Mas gostei muito do espaço, da organização, desde os banheiros, a entrada, o pessoal e a acessibilidade”, comenta Felipe Brandão, psicólogo, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

A variedade de opções de alimentação agradou ao público. “Está ótimo. Temos crepes, hambúrgueres, e os preços também estão razoáveis”, complementa ele.

Vale lembrar que o ingresso já dá direito a uma pipoca grátis.

Food trucks para todos os gostos

Quem passa pelo Open Air Brasil encontra desde os clássicos pasteis até hamburgueres gourmet e crepes doces. Na Casa do Pastel, os preços variam de R$ 25 a R$ 30, com sabores como frango, queijo, carne, calabresa com queijo e pizza. Há ainda churros por R$ 10 e batata frita por R$ 20.

No food truck da Coxinha do Gago, o público pode escolher entre coxinhas clássicas, tradicionais, napolitanas, sertanejas ou salgados de forno, com valores entre R$ 18 e R$ 20.

Já os fãs de hambúrguer encontram o Asterisco Burger, que oferece opções de R$ 23,99 a R$ 39,99, incluindo hambúrguer vegano, smash burgers, batata simples por R$ 15 e batata cheddar com bacon por R$ 25.

Os crepes do Mr Coco variam de R$ 26,99 a R$ 35,99, com opções doces e salgadas. Para os amantes do açaí, os valores vão de R$ 20 a R$ 50, dependendo do tamanho.

A psicóloga Juliana Vieira ressalta ainda a importância da gastronomia para a experiência do cinema a céu aberto: “Acho que é significativo e muito importante, porque vamos ficar até mais tarde e terá o show. Então, com certeza, quem vier para o trabalho como eu vai sentir fome”.

Para o vendedor de pastéis Gabriel Pires, o Open Air Brasil trouxe novas possibilidades: “As vendas caminhando da melhor forma possível. Eu acho incrível, é maravilhoso".

"É bom para que as pessoas desfrutem um pouco de outros alimentos, além da pipoca, alimentos diferentes e que o público normalmente não está acostumado a comer dentro do cinema”, finalizou Gabriel.

História do Cinema Baiano

