Entenda como funciona a tela do cinema gigante no Open Air Brasil

Tela do Open Air Brasil impressiona pelo tamanho e logística de funcionamento - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O quarto dia do Open Air Brasil, nesta sexta-feira, 3, trouxe à capital baiana o sucesso de bilheteria Missão: Impossível – O Acerto Final acompanhado do show da banda Herbert & Richard, em mais uma noite de cinema, música e experiências únicas.

Com patrocínio do Ministério da Cultura e Nubank, o evento, parceiro do Grupo A TARDE, apresenta uma tela gigante de 325 m², considerada a maior do mundo em um cinema a céu aberto, no Centro de Convenções Salvador até 12 de outubro.

A tela do Open Air Brasil impressiona não apenas pelo tamanho, mas pela complexidade de sua logística.



“A logística que envolve o Open Air é bem complicada e dura algum tempo, porque esse equipamento fica armazenado em Berna, na Suíça. Ele é todo desmontado e acomodado em quatro contêineres marítimos de 40 pés. Os quatro contêineres saem de trem de Berna até o Porto de Antuérpia, na Bélgica”, explicou Renato Byington, diretor do evento, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

“No Porto de Antuérpia, eles embarcam no navio e seguem até o Porto do Rio de Janeiro. No caso deste ano, foram de caminhão até Brasília, onde realizamos um evento, e de Brasília vieram de caminhão até Salvador”, completou.

Ao chegar à capital baiana, a montagem exige equipamentos pesados e equipes especializadas. “Precisamos de um guindaste de 120 toneladas para tirar as peças de dentro do contêiner e começar a montar. Vem uma equipe suíça para realizar a montagem junto com uma equipe brasileira. São seis pessoas ao todo, trabalhando durante cinco dias para montar a tela, e depois há mais dois dias de testes para que ela funcione”, revelou Byington.

Estrutura e segurança: ciência por trás da experiência

A tela possui uma estrutura metálica com duas superfícies: a frontal, branca, que recebe a projeção, e a traseira, chamada back screen, que garante estabilidade e proteção contra o vento. “Especialmente aqui, por conta do vento, é muito importante que esteja bem tensionada”, disse Byington.

O levantamento da tela é feito por dois motores hidráulicos que a erguem em apenas quatro minutos. Um sistema de segurança com anemômetro monitora a força do vento e abaixa a tela automaticamente em rajadas acima de 60 km/h. “Mas isso nunca aconteceu em mais de 20 anos. Muito antes de chegar a 60 km/h, o público já teria saído correndo, de tão incômodo que seria o vento”, brincou Renato.

Toste Lopes, técnico cinematográfico do Open Air, reforça: “Nossa lona aguenta ventos de até 60 quilômetros por hora. Se chegar a um limite máximo de pressão, a tela desce automaticamente para proteger o público e evitar acidentes.”

O processo de montagem envolve dezenas de profissionais e equipamentos complexos. “Trabalhamos com guindastes durante dois dias, até 12 horas por dia, mantendo um cronograma rigoroso até chegar à montagem da back screen e da front screen. A maior dificuldade está exatamente na tela. O resto é mais fácil, mas exige atenção, porque não podemos errar”, afirmou Toste.

Sobre a evolução da tela, Toste comentou: “A história da tela começou um pouco menor, com 250 metros quadrados, lá na Suíça. E agora estamos trabalhando no 16x9, que é o formato digital. Essa mudança no enquadro é realmente uma evolução.”

Público celebra o Open Air Brasil

Além da engenharia e da logística, o evento se destaca por aproximar o público da experiência cinematográfica. Para Gabriel Calegari, autônomo, a estrutura é inovadora. “Principalmente para Salvador, que não tem tantos eventos nesse sentido. Hoje, ver um filme como Malês em uma tela desse tamanho me traz uma expectativa altíssima”, disse.

O jornalista Tiago Júnior destacou a importância do evento para a inclusão cultural. “Nunca tinha visto um cinema nessas dimensões, com essa organização. Me lembrou as iniciativas antigas, em bairros populares, que incluíam o pessoal da periferia na sétima arte. Salvador precisa de mais eventos como esse, não só de cinema, mas de arte em geral. Somos muito carentes disso”, afirmou.

História do Cinema Baiano

Ingressos e programação do Open Air Brasil

