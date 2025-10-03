5 séries curtas da Netflix para maratonar neste fim de semana

Plataforma de streaming segue apostando em séries de diferentes gêneros - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e, com ele, a oportunidade perfeita para se entregar a maratonas de séries curtas na Netflix. A plataforma de streaming segue investindo em produções que misturam gêneros como suspense, drama e mistério, garantindo entretenimento rápido e impactante.

Com tantas opções disponíveis, escolher o que assistir pode rapidamente se tornar uma tarefa quase impossível. Entre lançamentos recentes, séries clássicas, produções internacionais e títulos originais da plataforma, o público muitas vezes se sente perdido diante da infinidade de alternativas. Sem uma curadoria adequada, é fácil gastar horas rolando a tela sem saber por onde começar.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção especial com cinco séries curtas ideais para maratonar neste fim de semana. Cada título foi escolhido por oferecer histórias envolventes, narrativas que prendem do começo ao fim e temporadas curtas que permitem assistir à série completa sem precisar de dias para acompanhar a trama.



5 séries para assistir agora na Netflix

Monstro: A História de Ed Gein

Cena de Monstro: A História de Ed Gein | Foto: Divulgação

Monstro: A História de Ed Gein mergulha na perturbadora vida do serial killer e ladrão de túmulos que inspirou alguns dos filmes mais aterrorizantes de Hollywood.

Ambientada na zona rural de Wisconsin nos anos 1950, a produção revela a história de Eddie Gein, um homem aparentemente pacato e solitário vivendo em uma fazenda decadente, mas por trás das paredes da propriedade se escondiam horrores inimagináveis.

Consumido por psicose e por uma obsessão macabra pela própria mãe, Ed cometeu atrocidades que chocaram o país, deixando um legado de crimes que inspirou clássicos do cinema como O Silêncio dos Inocentes, Psicose e O Massacre da Serra Elétrica.

Veja o trailer:

Desobedientes

Cena de Desobedientes | Foto: Divulgação

Desobedientes é uma série de mistério ambientada em uma cidade aparentemente tranquila, onde nada é o que parece. A enigmática instituição Tall Pines esconde segredos sombrios, e, após uma tentativa de fuga, dois adolescentes se unem a um policial local para investigar os acontecimentos estranhos e desvendar os mistérios que cercam a direção do lugar.



Veja o trailer:

Maid

Cena de Maid | Foto: Divulgação

Maid, minissérie original da Netflix, acompanha Alex (Margaret Qualley), uma jovem mãe que busca recomeçar após escapar de um relacionamento abusivo com Sean (Nick Robinson). Fugindo com a filha em busca de um futuro melhor, Alex enfrenta os desafios de lidar com a própria mãe (Andie McDowell), que sofre de transtorno bipolar e está desaparecida.



Durante a jornada, ela encontra apoio em um abrigo para vítimas de abuso e começa a trabalhar como empregada doméstica, economizando cada centavo na esperança de conquistar um lar seguro para sua filha.



Veja o trailer:

Inacreditável

Cena de Inacreditável | Foto: Divulgação

A minissérie Inacreditável é um drama policial baseado em um caso real de estupros em série ocorrido em Washington e Colorado, nos Estados Unidos. A trama acompanha uma jovem acusada de mentir sobre ter sido estuprada e duas detetives que investigam os ataques, tentando identificar o estuprador em série. A história é inspirada em um artigo vencedor do Prêmio Pulitzer e no livro A False Report dos mesmos autores.

Veja o trailer:

Missa da Meia-Noite

Cena de Missa da Meia-Noite | Foto: Divulgação

Missa da Meia-Noite acompanha Riley Flynn (Zach Gilford), que retorna à sua cidade natal na ilha de Crockett após anos tentando escapar de um passado sombrio. Mas as lembranças continuam a assombrá-lo.

A chegada do carismático e misterioso padre Paul (Hamish Linklater) desencadeia eventos milagrosos e presságios aterrorizantes, abalando a pequena comunidade costeira. À medida que o caminho de Riley se cruza com o do religioso, tensões e segredos vêm à tona, mergulhando a ilha em um clima de medo e suspense.