A minissérie de suspense impactante da Netflix que dura 4 horas

Minissérie é considerada uma das melhores apostas de suspense na Netflix - Foto: Divulgação | Netflix

Para quem tem pouco tempo, séries curtinhas são ótimas opções. E a Netflix está repleta de programas que dão para assistir em uma sentada, sem comprometer muitas horas do telespectador. Uma delas é ‘Inside Man’.

Lançada em 2022, a minissérie, criada por Steven Moffat, showrunner responsável por ‘Doctor Who’ e ‘Sherlock’, é ideal para fazer uma maratona, pois tem apenas quatro episódios e quatro horas de duração no total. Porém, mesmo curta, ela é considerada uma das melhores apostas de suspense na Netflix.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Qual a história de Inside Man?

Na história, Jefferson Grieff (Stanley Tucci) é um prisioneiro no corredor da morte nos Estados Unidos, em busca de redenção antes que seja executado pelo sistema. Enquanto isso, em um trem na Inglaterra, a jornalista Beth Davenport (Lydia West) está em busca de uma nova história.

Em um vilarejo, o vigário Harry Watling (David Tennant) encontra a professora particular de matemática Janice Fife (Dolly Wells) em uma estação. As quatro pessoas enfrentam dilemas que podem levar ao crime de assassinato.

Vai ter 2ª temporada?

Inicialmente, Steven Moffat disse que a história de Inside Man terminaria nos quatro episódios. Porém, ele revelou em 2023 que teve conversas sobre a possibilidade de uma 2ª temporada, mas a Netflix não fez nenhum anúncio oficial sobre a renovação até o momento.

“Ainda não descobri isso, essa é a resposta honesta. Vamos ter reuniões sobre isso e é melhor eu colocar a cabeça em ordem! Então, não sei. Obviamente, seria divertido ver Jefferson Grieff impedindo outra atrocidade. Seria ótimo. Gostaríamos de fazer isso”, explicou Moffat em entrevista ao Radio Times.