A minissérie de 3 episódios da Netflix que vai deixar você sem ar
Minissérie leva o público a uma sala de interrogatório da polícia
Por Edvaldo Sales
A Netflix tem em seu catálogo diversas séries e minisséries curtinhas e que prendem o telespectador do início ao fim. E quando o assunto é mistério, drama e crime, tem mais opções ainda. Uma das que se destacam é dividida em três episódios de 40 minutos cada.
Criada por George Kay e Jim Field Smith, ‘Criminal: França’ é uma minissérie derivada de ‘Criminal’, uma série antológica de 12 partes com três capítulos ambientados em cada um dos quatro países filmados em seus idiomas locais: França, Espanha, Alemanha e Reino Unido. A história leva o público a uma sala de interrogatório da polícia parisiense, onde segredos emergem e casos inteiros são desvendados.
Sinopse:
Doze suspeitos são interrogados sobre seus respectivos crimes em salas de entrevistas espalhadas por quatro países do mundo: Reino Unido, França, Espanha e Alemanha. A medida que as conversas se desenvolvem, o relacionamento entre criminosos e detetives acaba ficando mais conflituoso.
Quem está no elenco?
Dirigido por Frédéric Mermoud, a série é estrelado por Margot Bancilhon como Audrey Larsen, Laurent Lucas como Oliver Hagen, Stéphane Jobert como Gérard Sarkassian, Anne Azoulay como Laetitia Serra e Mhamed Arezki como Omar Matif.
Assista ao trailer de Criminal: França:
