SE LIGA NA DICA!

A minissérie de 3 episódios da Netflix que vai deixar você sem ar

Minissérie leva o público a uma sala de interrogatório da polícia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/10/2025 - 10:43 h
Minissérie tem 3 episódios
A Netflix tem em seu catálogo diversas séries e minisséries curtinhas e que prendem o telespectador do início ao fim. E quando o assunto é mistério, drama e crime, tem mais opções ainda. Uma das que se destacam é dividida em três episódios de 40 minutos cada.

Criada por George Kay e Jim Field Smith, ‘Criminal: França’ é uma minissérie derivada de ‘Criminal’, uma série antológica de 12 partes com três capítulos ambientados em cada um dos quatro países filmados em seus idiomas locais: França, Espanha, Alemanha e Reino Unido. A história leva o público a uma sala de interrogatório da polícia parisiense, onde segredos emergem e casos inteiros são desvendados.

Sinopse:

Doze suspeitos são interrogados sobre seus respectivos crimes em salas de entrevistas espalhadas por quatro países do mundo: Reino Unido, França, Espanha e Alemanha. A medida que as conversas se desenvolvem, o relacionamento entre criminosos e detetives acaba ficando mais conflituoso.

Quem está no elenco?

Dirigido por Frédéric Mermoud, a série é estrelado por Margot Bancilhon como Audrey Larsen, Laurent Lucas como Oliver Hagen, Stéphane Jobert como Gérard Sarkassian, Anne Azoulay como Laetitia Serra e Mhamed Arezki como Omar Matif.

Assista ao trailer de Criminal: França:

