5 filmes novos da Netflix para assistir neste fim de semana

Plataforma de streaming segue apostando em filmes que misturam diferentes gêneros - Foto: Divulgação

O fim de semana está chegou e, com ele, a oportunidade perfeita para maratonar novidades na Netflix. A plataforma de streaming segue apostando em filmes que misturam diferentes gêneros, desde suspense e comédia até ação e dramas, garantindo entretenimento para todos os gostos.

Entre os destaques recentes, algumas produções já conquistaram o público com histórias envolventes e elencos estrelados. A diversidade de opções permite que cada espectador encontre títulos que atendam ao seu humor e interesse, seja para rir, se emocionar ou se prender a personagens intrigantes.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a Netflix mantém sua estratégia de lançar produções que rapidamente figuram entre os conteúdos mais assistidos, tornando-se assunto do momento.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com os lançamentos que mais prometem divertir e entreter o público neste fim de semana!

5 filmes para assistir agora na Netflix

Cães de Guerra

Cena de Cães de Guerra | Foto: Divulgação

David Packouz (Miles Teller) leva uma vida aparentemente tranquila em Miami: é casado e está prestes a se tornar pai. Quando as dificuldades financeiras começam a pesar, seu amigo de infância Efraim (Jonah Hill), dono de um negócio lucrativo, o convida para uma oportunidade inesperada.



O que começa como uma parceria entre antigos companheiros de adolescência, que já tiveram problemas com a lei, rapidamente se transforma em uma jornada pelo perigoso e lucrativo mercado de venda de armas, colocando-os em situações cada vez mais arriscadas e moralmente complexas.

Veja o trailer:

Na Natureza Selvagem

Cena de Na Natureza Selvagem | Foto: Divulgação

No início dos anos 1990, o jovem Christopher McCandless (Emile Hirsch) se forma na faculdade e decide abandonar a vida convencional em busca de liberdade absoluta.



Sem rumo definido, ele atravessa os Estados Unidos, passando pela Dakota do Sul, Arizona e Califórnia, onde encontra pessoas que transformam sua jornada, e cuja vida também é impactada por sua presença. Dois anos depois, Christopher se lança na maior aventura de sua vida: uma viagem solitária rumo ao Alasca, em busca de contato puro com a natureza e de si mesmo.

Veja trailer:

A Maldição da Chorona

Cena de A Maldição da Chorona | Foto: Divulgação

Na Los Angeles dos anos 1970, uma assistente social viúva cria sozinha seus dois filhos enquanto lida com os desafios do dia a dia. Quando começa a investigar um caso perturbador, percebe assustadoras semelhanças com a lenda de La Llorona: uma mulher que, em vida, afogou seus filhos e se lançou ao rio, chorando eternamente. Agora, sua presença sobrenatural ameaça capturar outras crianças para substituir as que perdeu.

Veja o trailer:

A Mula

Cena de A Mula | Foto: Divulgação

Quase aos 90 anos e enfrentando sérias dificuldades financeiras, um homem vê sua vida mudar ao aceitar transportar drogas para um cartel mexicano com operações em Illinois.



Seduzido pelo dinheiro fácil, ele tenta usar os lucros para ajudar sua família e reparar erros do passado. Mas seu caminho perigoso chama a atenção de um agente da Narcóticos determinado a desmantelar a operação, e o cerco começa a se fechar.

Veja o trailer:

Doutor Sono

Cena de Doutor Sono | Foto: Divulgação

Sequência direta do clássico O Iluminado, Doutor Sono acompanha Danny Torrance, que na infância sobreviveu à tentativa de homicídio do próprio pai, um escritor enlouquecido por espíritos malignos do Hotel Overlook. Agora adulto, Danny carrega traumas profundos e luta contra o alcoolismo.



Sem residência fixa, ele acaba se estabelecendo em uma pequena cidade, onde consegue um emprego em um hospital local e tenta reconstruir sua vida. Mas sua paz é abalada quando desenvolve um vínculo telepático com Abra, uma jovem com poderes tão fortes quanto os que ele tenta reprimir, despertando forças sombrias que voltarão a persegui-los.

Veja trailer: