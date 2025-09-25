Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA NACIONAL

Filme de suspense baiano estreia nos Estados Unidos em festival

Curta de 16 minutos de Ana do Carmo abre temporada internacional em festival dedicado a cineastas mulheres

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

25/09/2025 - 23:21 h
O curta Nevrose tem 16 minutos e é adaptado dos contos Nevrose e A Suicida
O curta Nevrose tem 16 minutos e é adaptado dos contos Nevrose e A Suicida -

O Atlanta Women's Film Festival será palco da estreia mundial do suspense baiano Nevrose, dirigido pela cineasta Ana do Carmo e com produção executiva de Rubian Melo, sócias da Saturnema Filmes.

A exibição acontece nessa sexta-feira, 26, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. O festival celebra o cinema feito por mulheres ou que destaca mulheres por meio de histórias e performances, e segue com programação até domingo, 28.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Filme de terror é censurado e motivo causa revolta
Ator de Todo Mundo Odeia o Chris é visto em situação de rua
Vingadores e +: saiba quando estreiam próximos filme e séries da Marvel

“Ver nosso filme chegar a Atlanta é motivo de orgulho, sobretudo em um festival que celebra a assinatura artística de mulheres. Estar nesse espaço com uma obra concebida e realizada por uma equipe majoritariamente feminina e negra é reafirmar a potência e pluralidade do cinema baiano e brasileiro. Mais do que exibir um filme, é compartilhar perspectivas de mundo e repaginar imaginários, afirmando que temas existencialistas também nos pertencem", comenta Ana do Carmo, diretora do filme.

O curta Nevrose tem 16 minutos e é adaptado dos contos Nevrose e A Suicida, de Délia, escritora do século XIX. O roteiro deriva do corte da diretora do capítulo homônimo que integrou o longa-metragem antológico Insubmissas. Na trama, a médica Francisca, interpretada por Josi Varjão, se torna obcecada em salvar vidas após ser consumida pela culpa pela morte da filha.

Tudo muda quando seu caminho se cruza com uma suicida que não deseja ser salva. Completam o elenco Tainah Paes como Elizabete, Sara Barbosa como Romina e Jota Silva como Jorge.

Realizado pela Saturnema Filmes e Daza Filmes, Nevrose tem distribuição da Tarrafa Produtora e Distribuidora. Após o Atlanta Women's Film Festival, a próxima parada será o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e outras Diásporas - 18 anos, no Rio de Janeiro, onde o curta fará sua estreia nacional. A data do evento ainda não foi divulgada.

A Saturnema Filmes, produtora baiana focada em gêneros como ficção científica, terror e fantasia, se destaca por sua equipe 100% negra. Com mais de 30 prêmios, a produtora já teve curtas selecionados para mais de 30 festivais e exibidos em mais de 10 países. Em 2026, a Saturnema grava o primeiro longa-metragem da produtora, Sol a Pino, com direção de Ana do Carmo e produção executiva de Rubian Melo.

A Tarrafa Produtora e Distribuidora, independente e composta por mulheres negras, atua no audiovisual e no fortalecimento do mercado brasileiro. Desde 2014, a produtora dedica-se à distribuição de curtas e longas-metragens, com mais de 60 curtas brasileiros já distribuídos nacional e internacionalmente. A Tarrafa também realiza curadoria, gestão de projetos, atividades de formação e estratégias de circulação, focando em otimização e ações para o setor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema filmes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O curta Nevrose tem 16 minutos e é adaptado dos contos Nevrose e A Suicida
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

O curta Nevrose tem 16 minutos e é adaptado dos contos Nevrose e A Suicida
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

O curta Nevrose tem 16 minutos e é adaptado dos contos Nevrose e A Suicida
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

O curta Nevrose tem 16 minutos e é adaptado dos contos Nevrose e A Suicida
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x