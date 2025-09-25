Filme de suspense baiano estreia nos Estados Unidos em festival

O curta Nevrose tem 16 minutos e é adaptado dos contos Nevrose e A Suicida - Foto: Divulgação

O Atlanta Women's Film Festival será palco da estreia mundial do suspense baiano Nevrose, dirigido pela cineasta Ana do Carmo e com produção executiva de Rubian Melo, sócias da Saturnema Filmes.

A exibição acontece nessa sexta-feira, 26, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. O festival celebra o cinema feito por mulheres ou que destaca mulheres por meio de histórias e performances, e segue com programação até domingo, 28.

“Ver nosso filme chegar a Atlanta é motivo de orgulho, sobretudo em um festival que celebra a assinatura artística de mulheres. Estar nesse espaço com uma obra concebida e realizada por uma equipe majoritariamente feminina e negra é reafirmar a potência e pluralidade do cinema baiano e brasileiro. Mais do que exibir um filme, é compartilhar perspectivas de mundo e repaginar imaginários, afirmando que temas existencialistas também nos pertencem", comenta Ana do Carmo, diretora do filme.



O curta Nevrose tem 16 minutos e é adaptado dos contos Nevrose e A Suicida, de Délia, escritora do século XIX. O roteiro deriva do corte da diretora do capítulo homônimo que integrou o longa-metragem antológico Insubmissas. Na trama, a médica Francisca, interpretada por Josi Varjão, se torna obcecada em salvar vidas após ser consumida pela culpa pela morte da filha.

Tudo muda quando seu caminho se cruza com uma suicida que não deseja ser salva. Completam o elenco Tainah Paes como Elizabete, Sara Barbosa como Romina e Jota Silva como Jorge.

Realizado pela Saturnema Filmes e Daza Filmes, Nevrose tem distribuição da Tarrafa Produtora e Distribuidora. Após o Atlanta Women's Film Festival, a próxima parada será o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Brasil, África, Caribe e outras Diásporas - 18 anos, no Rio de Janeiro, onde o curta fará sua estreia nacional. A data do evento ainda não foi divulgada.

A Saturnema Filmes, produtora baiana focada em gêneros como ficção científica, terror e fantasia, se destaca por sua equipe 100% negra. Com mais de 30 prêmios, a produtora já teve curtas selecionados para mais de 30 festivais e exibidos em mais de 10 países. Em 2026, a Saturnema grava o primeiro longa-metragem da produtora, Sol a Pino, com direção de Ana do Carmo e produção executiva de Rubian Melo.

A Tarrafa Produtora e Distribuidora, independente e composta por mulheres negras, atua no audiovisual e no fortalecimento do mercado brasileiro. Desde 2014, a produtora dedica-se à distribuição de curtas e longas-metragens, com mais de 60 curtas brasileiros já distribuídos nacional e internacionalmente. A Tarrafa também realiza curadoria, gestão de projetos, atividades de formação e estratégias de circulação, focando em otimização e ações para o setor.