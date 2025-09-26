Wagner Moura se torna o primeiro sul-americano a ganhar prêmio na Suíça

Kleber Mendonça Filho compartilhou uma foto de Wagner Moura exibindo o troféu - Foto: Reprodução | Instagram

Nesta sexta-feira, 26, Wagner Moura recebeu o prestigiado prêmio Golden Eye no Festival de Cinema de Zurique, que acontece entre 25 de setembro e 5 de outubro, na Suíça. O baiano, de 49 anos, foi reconhecido por sua trajetória artística como ator, diretor e produtor, tornando-se o primeiro sul-americano a conquistar a honraria.

Kleber Mendonça Filho compartilhou uma foto de Moura exibindo o troféu durante a 21ª edição do evento. "Wagner com seu prêmio Golden Eye", escreveu o diretor, responsável pelo longa O Agente Secreto, estrelado por Moura e escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sucesso de O Agente Secreto

O filme, um thriller político ambientado em Recife no ano de 1977, acompanha Marcelo (Wagner Moura), especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas se depara com um cenário de tensões.

A estreia nacional está marcada para 6 de novembro, com sessões especiais já programadas entre setembro e outubro. O elenco inclui Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes.

Kleber Mendonça Filho estava no palco do festival com Wagner, que participou de uma sessão de gala do longa nesta sexta-feira.

O Agente Secreto estreou no Festival de Cannes, onde Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho, o de Melhor Diretor. A produção também conquistou o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema), Art et Essai da AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai), Melhor Filme no Festival de Cinema de Lima e Melhor Filme Internacional no Festival de Cinema de Jerusalém.