6 filmes novos da Netflix para assistir neste fim de semana

Plataforma de streaming segue apostando em filmes que misturam diferentes gêneros - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e, com ele, a oportunidade perfeita para maratonar novidades na Netflix. A plataforma de streaming segue apostando em filmes que misturam diferentes gêneros, desde ação e aventura até drama, suspense e romance, garantindo opções para todos os perfis de espectadores.

Entre os destaques recentes, algumas produções já conquistaram o público com histórias envolventes e elencos cheios de estrelas. A diversidade de opções permite que cada espectador encontre títulos que atendam ao seu humor e interesse, seja para rir, se emocionar ou se prender a personagens intrigantes.

A Netflix mantém sua estratégia de apostar em títulos capazes de entrar rapidamente na lista dos mais assistidos e virar assunto do momento. Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com os lançamentos que mais prometem divertir e entreter o público neste fim de semana!

6 filmes para assistir agora na Netflix

Infiltrado na Klan

Cena de Infiltrado na Klan | Foto: Divulgação

Ambientado em 1978, Infiltrado na Klan conta a história real de Ron Stallworth (John David Washington), o primeiro policial negro de Colorado Springs. Determinado a expor a Ku Klux Klan local, ele consegue se infiltrar na organização através de telefonemas e cartas.



Quando precisa estar presente, envia um colega branco para assumir sua identidade. Ao longo da investigação, Ron chega a ocupar posição de liderança dentro do grupo, conseguindo sabotar linchamentos e impedir crimes de ódio planejados pelos supremacistas brancos e racistas.

Veja o trailer:

Steve

Cena de Steve | Foto: Divulgação

Nos anos 90, Steve (Cillian Murphy), diretor de um reformatório inglês, enfrenta um dos dias mais desafiadores de sua vida. Enquanto luta para manter a instituição de pé diante da ameaça de fechamento, sua salude mental se fragiliza sob o peso da exaustão e das exigências do cargo.



Paralelamente, Shy (Jay Lycurgo), um jovem marcado por traumas e sem grandes perspectivas de futuro, trava uma batalha interna entre seus impulsos violentos e a vulnerabilidade que insiste em emergir. Dois caminhos em tensão constante, refletindo as cicatrizes de um sistema à beira do colapso.



Veja o trailer:

Dias Perfeitos

Cena de Dias Perfeitos | Foto: Divulgação

Dias Perfeitos acompanha Hirayama (Koji Yakusho), um homem de meia-idade que leva uma vida simples e meticulosa como zelador em Tóquio. Entre rotinas silenciosas, encontra sentido em suas paixões, a música que ouve, os livros que lê e as fotografias que tira das árvores.



No entanto, encontros inesperados começam a romper sua aparente estabilidade, revelando um passado oculto e menos ordenado do que parece. O filme reflete sobre solidão, memória e a busca por significado na vida moderna.

Veja o trailer:

Mad Max: Estrada da Fúria

Cena de Mad Max: Estrada da Fúria | Foto: Divulgação

Após ser capturado pelo tirano Immortan Joe, o guerreiro das estradas Max (Tom Hardy) é arrastado para o coração de uma guerra implacável. A rebelião é liderada pela Imperatriz Furiosa (Charlize Theron), que arrisca tudo para libertar um grupo de jovens mantidas em cativeiro. Forçado a unir forças em uma fuga desesperada pelo deserto, Max precisa decidir entre seguir sozinho, como sempre fez, ou lutar ao lado de Furiosa contra um inimigo que domina a sobrevivência no caos.

Veja o trailer:

Ela Disse Talvez

Cena de Ela Disse Talvez | Foto: Divulgação

Mavi (Beritan Balci) é uma garota criada na Alemanha que precisa deixar a sua vida em Hamburgo e se mudar para Istambul, já que em pouco tempo descobriu que era herdeira de uma das famílias mais ricas do mundo. Agora, com a certeza de fazer parte de uma dinastia turca, Mavi vê seu mundo girar de cabeça para baixo e precisa correr dentro de um mundo glamouroso para salvar o seu relacionamento amoroso.

Veja o trailer:

Sonic 3

Cena de Sonic 3 | Foto: Divulgação

Dando sequência aos acontecimentos de Sonic: O Filme e Sonic 2, a nova aventura acompanha Sonic, Knuckles e Tails, agora unidos para proteger a poderosa Esmeralda Mestra. Mas a paz não dura muito: os militares da G.U.N. descobrem que o corpo do Dr. Eggman desapareceu após a última batalha, desencadeando uma caçada cheia de perigos, ação eletrizante e revelações inesperadas.



Enquanto enfrentam uma ameaça ainda mais devastadora, o trio precisará fortalecer sua união para salvar o mundo e lidar com segredos do passado de Sonic e Eggman que podem mudar tudo para sempre.

Veja o trailer: