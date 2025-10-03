Menu
CINEINSITE
ESTÁ NO STREAMING

Este filme de terror promete surpreender até o último minuto; confira

Trama conquistou o público e a crítica

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/10/2025 - 16:51 h
A Visita (2015)
A Visita (2015) -

Entre os grandes nomes do cinema de terror internacional, o cineasta M. Night Shyamalan se destaca com sucessos como O Sexto Sentido e Corpo Fechado. Em 2015, ele conquistou público e crítica com A Visita, um filme que prende o espectador até o último minuto.

Com uma reviravolta chocante, o longa combina suspense com cenas engraçadas e apimentadas, além de momentos brutais, garantindo uma experiência intensa para o público.

Leia Também:

A minissérie de suspense impactante da Netflix que dura 4 horas
A série famosa que “previu” casos de intoxicação com metanol no Brasil
Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

O que acontece em A Visita?

Na trama disponível no Prime Video, Becca (Olivia DeJonge) viaja com seu irmão, Tyler (Ed Oxenbould), para visitar os avós, com quem não têm contato há muito tempo. Os avós, interpretados por Deanna Dunagan e Peter McRobbie, estão ansiosos para rever os netos.

Durante a estadia, eles são recebidos calorosamente, mas com regras rigorosas. Aos poucos, começam a ouvir ruídos e perceber comportamentos estranhos nos avós, deixando-os cada vez mais apreensivos.

Confira o trailer:

