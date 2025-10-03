Este filme de terror promete surpreender até o último minuto; confira

A Visita (2015) - Foto: Reprodução| Prime Video

Entre os grandes nomes do cinema de terror internacional, o cineasta M. Night Shyamalan se destaca com sucessos como O Sexto Sentido e Corpo Fechado. Em 2015, ele conquistou público e crítica com A Visita, um filme que prende o espectador até o último minuto.

Com uma reviravolta chocante, o longa combina suspense com cenas engraçadas e apimentadas, além de momentos brutais, garantindo uma experiência intensa para o público.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que acontece em A Visita?

Na trama disponível no Prime Video, Becca (Olivia DeJonge) viaja com seu irmão, Tyler (Ed Oxenbould), para visitar os avós, com quem não têm contato há muito tempo. Os avós, interpretados por Deanna Dunagan e Peter McRobbie, estão ansiosos para rever os netos.

Durante a estadia, eles são recebidos calorosamente, mas com regras rigorosas. Aos poucos, começam a ouvir ruídos e perceber comportamentos estranhos nos avós, deixando-os cada vez mais apreensivos.

Confira o trailer: