Este filme de terror promete surpreender até o último minuto; confira
Trama conquistou o público e a crítica
Entre os grandes nomes do cinema de terror internacional, o cineasta M. Night Shyamalan se destaca com sucessos como O Sexto Sentido e Corpo Fechado. Em 2015, ele conquistou público e crítica com A Visita, um filme que prende o espectador até o último minuto.
Com uma reviravolta chocante, o longa combina suspense com cenas engraçadas e apimentadas, além de momentos brutais, garantindo uma experiência intensa para o público.
O que acontece em A Visita?
Na trama disponível no Prime Video, Becca (Olivia DeJonge) viaja com seu irmão, Tyler (Ed Oxenbould), para visitar os avós, com quem não têm contato há muito tempo. Os avós, interpretados por Deanna Dunagan e Peter McRobbie, estão ansiosos para rever os netos.
Durante a estadia, eles são recebidos calorosamente, mas com regras rigorosas. Aos poucos, começam a ouvir ruídos e perceber comportamentos estranhos nos avós, deixando-os cada vez mais apreensivos.
