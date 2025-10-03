Open Air oferece apoio emocional e acessibilidade em cinema ao ar livre

Evento reforça compromisso com inclusão e acessibilidade - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Open Air Brasil chega ao quarto dia em Salvador nesta sexta-feira, 3, com exibição de Missão: Impossível – O Acerto Final e show da banda Herbert & Richard, consolidando sua programação diversificada, que une cinema, música e gastronomia.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, e realizado em parceria com o Grupo A TARDE, o evento não apenas oferece entretenimento, mas reforça seu compromisso com inclusão e acessibilidade, tornando cada espaço preparado para todos os públicos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inclusão como prioridade



“O serviço de acolhimento é um espaço que ainda está sendo iniciado nos eventos. Apesar de alguns já estarem aderindo, como o Open Air, o entretenimento em si ainda está abrindo espaço para isso”, explica Tamires Nolasco, psicóloga e parte da equipe de acessibilidade em entrevista ao Portal A TARDE.

Segundo ela, a maior demanda do serviço de acolhimento emocional envolve crises de pânico, ansiedade, desregulação emocional e reações a estímulos sensoriais, como áudio, iluminação e fogos.

“Auxiliamos a pessoa a gerenciar isso sem acabar com o evento, que é o nosso principal foco. Fazemos com que a pessoa tente sair com o mínimo de dano possível. Ela teve aquela desregulação, nós a acolhemos, ajudamos a gerenciar a situação e, quando estiver apta, devolvemos ao espaço saudável o máximo que conseguimos, de acordo com a recuperação de cada pessoa”, disse.

"O jogo de luzes na abertura do telão pode também desencadear gatilhos, porque é um jogo de luzes muito forte. Quem tem essa sensibilidade já possui técnicas próprias, mas também disponibilizamos os recursos para garantir que todos possam aproveitar”, diz Tamires Nolasco.



A psicóloga detalha que a equipe não se limita à assistência emocional: “Temos pessoas de baixa visão e pessoas com deficiência de mobilidade que usam cadeiras de rodas na equipe. Assim, outras pessoas se identificam nessa empatia e nesse acesso. Além de fazer todo o acesso de rampas e mobilidade, também proporcionamos acolhimento, mostrando que existe uma equipe preparada.”

Recursos de acessibilidade em todos os momentos

Entre os recursos oferecidos, destacam-se os abafadores de ruído que diminuem em 21 decibéis o som ambiente, permitindo que pessoas neurodivergentes façam a autorregulação sem precisar acessar a equipe constantemente.

“Temos abafadores de ruído para pessoas comuns que se sentem incomodadas, e cordões para identificar. Se a pessoa tem diagnóstico, está em investigação ou ainda não teve acesso, os cordões ajudam a equipe a calibrar o olhar e permitir que a pessoa se movimente tranquilamente, sendo vista e respeitada dentro do espaço”, completa Tamires.

Para Taiane Perali, intérprete de Libras, o diferencial do Open Air Brasil é justamente a presença da inclusão em todos os momentos: “Aqui temos intérpretes de Libras em dois momentos: no acolhimento e nos shows. Muitos eventos não trazem acessibilidade nem inclusão. Aqui está sendo muito positivo, estamos trabalhando para que qualquer pessoa, independentemente da deficiência, se sinta acolhida.”

Anderson Paixão, também intérprete de Libras, reforça: “Está sendo uma experiência muito boa, onde podemos direcionar todo tipo de público, seja com deficiência ou não, promovendo a inclusão. Temos uma área exclusiva para pessoas com deficiência e uma caixa vibratória ao lado do palco, onde a comunidade surda pode sentir a vibração e a sensação do show.”

História do Cinema Baiano

Explore a riqueza do audiovisual da Bahia na exposição virtual “Uma Breve História do Cinema Baiano”, do Centro de Documentação e Memória (CEDOC) do jornal A TARDE. A mostra reúne imagens raras, marcos históricos e curiosidades sobre produções que ajudaram a moldar a identidade cultural do estado. Um mergulho na trajetória de cineastas, obras e movimentos que marcaram época. Clique e descubra os bastidores da sétima arte baiana.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo: