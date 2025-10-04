“Celebração ao cinema”, elogia banda Herbert & Richard no Open Air

Herbert & Richard no Open Air Brasil - Foto: Divulgação

O quarto dia do Open Air Brasil em Salvador, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, proporcionou, na sexta-feira, 3, fortes emoções com a exibição de ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’ e show da banda Herbert & Richard.

Integrantes do grupo, Valdir Andrade, Lorenight e Eric Assmar conversaram o Portal A TARDE sobre a experiência de cantar no maior cinema a céu aberto do mundo que transformaram o Centro de Convenções em um palco de ação, música e experiências cinematográficas únicas.

“Juntar cinema e música é com a gente mesmo. Nosso projeto une cinema e música, a gente faz um show com trilha sonora de filmes. A banda nasceu para isso. E um projeto como o Open Air vir a Salvador e não ter Herbert & Richard... tem que ter dois dias mesmo, para dar conta de tanta coisa que a gente quer fazer”, disse Valdir Andrade.

Eric Assmar também vibrou com a oportunidade de se apresentar no evento e destacou que a banda tem quase 15 anos de estrada. “Herbert & Richard passou por algumas formações, mas se estabilizou com essa formação já há bastante tempo”, contou.

“Nossos shows vão ser uma celebração à sétima arte. Isso é muito significativo para a gente. Para nós é um prazer enorme termos sido convidados, como representantes da cidade, como uma banda que trabalha valorizando o cinema”, completou Lorenight.

História do Cinema Baiano

Ingressos e programação do Open Air Brasil

