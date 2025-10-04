Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA A CÉU ABERTO

“Celebração ao cinema”, elogia banda Herbert & Richard no Open Air

Banda se apresentou no evento que transformou o Centro de Convenções de Salvador em uma sala de cinema gigante

Edvaldo Sales e Franciely Gomes

Por Edvaldo Sales e Franciely Gomes

04/10/2025 - 17:24 h
Herbert & Richard no Open Air Brasil
Herbert & Richard no Open Air Brasil -

O quarto dia do Open Air Brasil em Salvador, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, proporcionou, na sexta-feira, 3, fortes emoções com a exibição de ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’ e show da banda Herbert & Richard.

Integrantes do grupo, Valdir Andrade, Lorenight e Eric Assmar conversaram o Portal A TARDE sobre a experiência de cantar no maior cinema a céu aberto do mundo que transformaram o Centro de Convenções em um palco de ação, música e experiências cinematográficas únicas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Juntar cinema e música é com a gente mesmo. Nosso projeto une cinema e música, a gente faz um show com trilha sonora de filmes. A banda nasceu para isso. E um projeto como o Open Air vir a Salvador e não ter Herbert & Richard... tem que ter dois dias mesmo, para dar conta de tanta coisa que a gente quer fazer”, disse Valdir Andrade.

Eric Assmar também vibrou com a oportunidade de se apresentar no evento e destacou que a banda tem quase 15 anos de estrada. “Herbert & Richard passou por algumas formações, mas se estabilizou com essa formação já há bastante tempo”, contou.

“Nossos shows vão ser uma celebração à sétima arte. Isso é muito significativo para a gente. Para nós é um prazer enorme termos sido convidados, como representantes da cidade, como uma banda que trabalha valorizando o cinema”, completou Lorenight.

História do Cinema Baiano

Explore a riqueza do audiovisual da Bahia na exposição virtual “Uma Breve História do Cinema Baiano”, do Centro de Documentação e Memória (CEDOC) do jornal A TARDE. A mostra reúne imagens raras, marcos históricos e curiosidades sobre produções que ajudaram a moldar a identidade cultural do estado. Um mergulho na trajetória de cineastas, obras e movimentos que marcaram época. Clique e descubra os bastidores da sétima arte baiana.

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:

  • Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
  • Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
  • Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
  • Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
  • Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
  • Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
  • Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
  • Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
  • Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
  • Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Open Air Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Herbert & Richard no Open Air Brasil
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Herbert & Richard no Open Air Brasil
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Herbert & Richard no Open Air Brasil
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Herbert & Richard no Open Air Brasil
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x