CINEMA A CÉU ABERTO
“Celebração ao cinema”, elogia banda Herbert & Richard no Open Air
Banda se apresentou no evento que transformou o Centro de Convenções de Salvador em uma sala de cinema gigante
Por Edvaldo Sales e Franciely Gomes
O quarto dia do Open Air Brasil em Salvador, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, proporcionou, na sexta-feira, 3, fortes emoções com a exibição de ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’ e show da banda Herbert & Richard.
Integrantes do grupo, Valdir Andrade, Lorenight e Eric Assmar conversaram o Portal A TARDE sobre a experiência de cantar no maior cinema a céu aberto do mundo que transformaram o Centro de Convenções em um palco de ação, música e experiências cinematográficas únicas.
“Juntar cinema e música é com a gente mesmo. Nosso projeto une cinema e música, a gente faz um show com trilha sonora de filmes. A banda nasceu para isso. E um projeto como o Open Air vir a Salvador e não ter Herbert & Richard... tem que ter dois dias mesmo, para dar conta de tanta coisa que a gente quer fazer”, disse Valdir Andrade.
Eric Assmar também vibrou com a oportunidade de se apresentar no evento e destacou que a banda tem quase 15 anos de estrada. “Herbert & Richard passou por algumas formações, mas se estabilizou com essa formação já há bastante tempo”, contou.
“Nossos shows vão ser uma celebração à sétima arte. Isso é muito significativo para a gente. Para nós é um prazer enorme termos sido convidados, como representantes da cidade, como uma banda que trabalha valorizando o cinema”, completou Lorenight.
História do Cinema Baiano
Explore a riqueza do audiovisual da Bahia na exposição virtual “Uma Breve História do Cinema Baiano”, do Centro de Documentação e Memória (CEDOC) do jornal A TARDE. A mostra reúne imagens raras, marcos históricos e curiosidades sobre produções que ajudaram a moldar a identidade cultural do estado. Um mergulho na trajetória de cineastas, obras e movimentos que marcaram época. Clique e descubra os bastidores da sétima arte baiana.
Ingressos e programação do Open Air Brasil
Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:
- Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
- Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
- Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
- Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
- Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
- Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
- Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
- Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
- Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
- Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)
