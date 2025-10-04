DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS
Para a criançada! Open Air Brasil aposta em atrações para os pequenos
Com sessão de ‘Lilo e Stitch’, evento reúne público infantil enorme em Salvador
Por Agatha Victoria Reis e Edvaldo Sales
O Open Air Brasil, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, chegou ao quinto dia em Salvador. A programação deste sábado, 4, foi pensada, principalmente, para as crianças. Um dos filmes que será exibido é o live-action de ‘Lilo & Stitch’, além de ‘F1 – O Filme’.
Além da sessão, os pequenos que passarem por lá com os familiares vão poder interagir, participar de atividades, e tirar fotos com os protagonistas da obra que dão nome ao longa. A gerente de comunicação do Open Air Brasil, Nathalia Basil, explicou, em entrevista ao A TARDE, como foram pensadas as recreações infantis do evento que tem a maior tela de cinema a céu aberto do mundo.
“As recreações infantis são sempre pensadas com muito carinho, porque a gente entende que o público vem com uma expectativa muito grande para estar em contato com os personagens e com toda a dinâmica e universo do filme”, detalhou.
“A gente tenta sempre trazer mais atividades para que as pessoas possam chegar com calma, pegar a pipoca e participar de alguma atividade. Hoje, que é a sessão de ‘Lilo e Stitch’, a gente tem pintura facial, tem os personagens, tem o Stitch, tem a Lilo, tudo para as crianças fazerem foto e interagirem”, complementou.
Nathalia Basil pontuou que, ao todo, “aqui na programação de Salvador, a gente tem quatro sessões de animação e em três delas temos a presença de personagens e em todas a gente tem atividade de recreação infantil antes do filme.”
Altas expectativas
Nari Ribeiro, de 35 anos, aproveitou a oportunidade para levar o seu filho de 15 anos e quatro afilhados para viver a experiência do cinema gigante e compartilhar momentos inesquecíveis.
“Estamos bastante ansiosos. Espero que seja realmente mágico. Aqui é o lugar ideal para reunir a família. Adorei o espaço e já tiramos fotos com os personagens e vamos participar das outras brincadeiras”, relatou.
Quem também marcou presença foi Michele, de 43, e as filhas, Taís e Luana. Todas foram caracterizadas com fantasia do Stitch. “Estamos com as expectativas altas para ver o filme na tela gigante e ao ar livre”, contou.
Ingressos e programação do Open Air Brasil
Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:
- Dia 30 de setembro (terça-feira): “3 Obás de Xangô” + Show de Alice Caymmi
- Dia 1º de outubro (quarta-feira): “Malês” (pré-estreia com presença do diretor e elenco) + Show de Rachel Reis
- Dia 2 de outubro (quinta-feira): “Pulp Fiction - Tempo de Violência”
- Dia 3 de outubro (sexta-feira): “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 4 de outubro (sábado): “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme” (sessões independentes)
- Dia 5 de outubro (domingo): “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise” (sessões independentes)
- Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
- Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
- Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
- Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
- Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)
