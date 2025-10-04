Para a criançada! Open Air Brasil aposta em atrações para os pequenos

Família tirando foto com Stitch no Open Air Brasil - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Open Air Brasil, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, chegou ao quinto dia em Salvador. A programação deste sábado, 4, foi pensada, principalmente, para as crianças. Um dos filmes que será exibido é o live-action de ‘Lilo & Stitch’, além de ‘F1 – O Filme’.

Além da sessão, os pequenos que passarem por lá com os familiares vão poder interagir, participar de atividades, e tirar fotos com os protagonistas da obra que dão nome ao longa. A gerente de comunicação do Open Air Brasil, Nathalia Basil, explicou, em entrevista ao A TARDE, como foram pensadas as recreações infantis do evento que tem a maior tela de cinema a céu aberto do mundo.

“As recreações infantis são sempre pensadas com muito carinho, porque a gente entende que o público vem com uma expectativa muito grande para estar em contato com os personagens e com toda a dinâmica e universo do filme”, detalhou.

“A gente tenta sempre trazer mais atividades para que as pessoas possam chegar com calma, pegar a pipoca e participar de alguma atividade. Hoje, que é a sessão de ‘Lilo e Stitch’, a gente tem pintura facial, tem os personagens, tem o Stitch, tem a Lilo, tudo para as crianças fazerem foto e interagirem”, complementou.

Público infantil no Open Air Brasil | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Nathalia Basil pontuou que, ao todo, “aqui na programação de Salvador, a gente tem quatro sessões de animação e em três delas temos a presença de personagens e em todas a gente tem atividade de recreação infantil antes do filme.”

Altas expectativas

Nari Ribeiro, de 35 anos, aproveitou a oportunidade para levar o seu filho de 15 anos e quatro afilhados para viver a experiência do cinema gigante e compartilhar momentos inesquecíveis.

“Estamos bastante ansiosos. Espero que seja realmente mágico. Aqui é o lugar ideal para reunir a família. Adorei o espaço e já tiramos fotos com os personagens e vamos participar das outras brincadeiras”, relatou.

Nari Ribeiro e a família | Foto: Agatha Victoria | Ag. A TARDE

Quem também marcou presença foi Michele, de 43, e as filhas, Taís e Luana. Todas foram caracterizadas com fantasia do Stitch. “Estamos com as expectativas altas para ver o filme na tela gigante e ao ar livre”, contou.

História do Cinema Baiano

