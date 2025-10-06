Netflix abre vaga home office para IA com salário de R$ 3,7 milhões

Netflix - Foto: Divulgação

A Netflix abriu uma vaga para gerente de produto com foco em Inteligência Artificial (IA). O cargo oferece salário anual entre US$ 240 mil e US$ 700 mil (cerca de R$ 1,3 milhão a R$ 3,7 milhões), com possibilidade de escolha entre remuneração em dinheiro ou ações.

O profissional fará parte da equipe de Productivity Assistant, responsável por desenvolver soluções de IA generativa voltadas a aumentar a produtividade de colaboradores da empresa. A posição é voltada a profissionais com perfil multifuncional, experiência em produtos digitais e interesse em trabalhar com tecnologias avançadas de IA.

O gerente será responsável por definir e executar estratégias, garantindo que as ferramentas criadas entreguem resultados mensuráveis em larga escala. O trabalho pode ser remoto ou híbrido, conforme a localização do contratado.

Requisitos principais:

Bacharelado e pelo menos seis anos de experiência em gestão de produtos, preferencialmente em soluções empresariais;

Conhecimento em aprendizado de máquina e IA generativa;

Capacidade de liderar equipes, tomar decisões baseadas em dados e comunicar-se com clareza;

Empatia com usuários e habilidade para criar soluções escaláveis.

A vaga foi publicada em 23 de setembro e continua aberta no site oficial da Netflix. Candidatos podem se inscrever enviando currículo, dados pessoais e respostas a questionários na plataforma de recrutamento da empresa.