Netflix abre vaga home office para IA com salário de R$ 3,7 milhões
O profissional fará parte da equipe de Productivity Assistant, responsável por desenvolver soluções de IA
Por Leilane Teixeira
A Netflix abriu uma vaga para gerente de produto com foco em Inteligência Artificial (IA). O cargo oferece salário anual entre US$ 240 mil e US$ 700 mil (cerca de R$ 1,3 milhão a R$ 3,7 milhões), com possibilidade de escolha entre remuneração em dinheiro ou ações.
O profissional fará parte da equipe de Productivity Assistant, responsável por desenvolver soluções de IA generativa voltadas a aumentar a produtividade de colaboradores da empresa. A posição é voltada a profissionais com perfil multifuncional, experiência em produtos digitais e interesse em trabalhar com tecnologias avançadas de IA.
O gerente será responsável por definir e executar estratégias, garantindo que as ferramentas criadas entreguem resultados mensuráveis em larga escala. O trabalho pode ser remoto ou híbrido, conforme a localização do contratado.
Requisitos principais:
- Bacharelado e pelo menos seis anos de experiência em gestão de produtos, preferencialmente em soluções empresariais;
- Conhecimento em aprendizado de máquina e IA generativa;
- Capacidade de liderar equipes, tomar decisões baseadas em dados e comunicar-se com clareza;
- Empatia com usuários e habilidade para criar soluções escaláveis.
A vaga foi publicada em 23 de setembro e continua aberta no site oficial da Netflix. Candidatos podem se inscrever enviando currículo, dados pessoais e respostas a questionários na plataforma de recrutamento da empresa.
