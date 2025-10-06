Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Netflix abre vaga home office para IA com salário de R$ 3,7 milhões

O profissional fará parte da equipe de Productivity Assistant, responsável por desenvolver soluções de IA

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/10/2025 - 18:10 h
Netflix
Netflix -

A Netflix abriu uma vaga para gerente de produto com foco em Inteligência Artificial (IA). O cargo oferece salário anual entre US$ 240 mil e US$ 700 mil (cerca de R$ 1,3 milhão a R$ 3,7 milhões), com possibilidade de escolha entre remuneração em dinheiro ou ações.

O profissional fará parte da equipe de Productivity Assistant, responsável por desenvolver soluções de IA generativa voltadas a aumentar a produtividade de colaboradores da empresa. A posição é voltada a profissionais com perfil multifuncional, experiência em produtos digitais e interesse em trabalhar com tecnologias avançadas de IA.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O gerente será responsável por definir e executar estratégias, garantindo que as ferramentas criadas entreguem resultados mensuráveis em larga escala. O trabalho pode ser remoto ou híbrido, conforme a localização do contratado.

Leia Também:

CNU 2025: gabarito preliminar já está disponível
Concurso de prefeitura que paga R$ 10 mil tem inscrições até quinta
Feirão de Emprego: 1.720 vagas são abertas para Salvador e RMS

Requisitos principais:

  • Bacharelado e pelo menos seis anos de experiência em gestão de produtos, preferencialmente em soluções empresariais;
  • Conhecimento em aprendizado de máquina e IA generativa;
  • Capacidade de liderar equipes, tomar decisões baseadas em dados e comunicar-se com clareza;
  • Empatia com usuários e habilidade para criar soluções escaláveis.

A vaga foi publicada em 23 de setembro e continua aberta no site oficial da Netflix. Candidatos podem se inscrever enviando currículo, dados pessoais e respostas a questionários na plataforma de recrutamento da empresa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carreira emprego gerente de produto ia inovação Inteligência Artificial Netflix Salário Alto tecnologia vaga de trabalho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Netflix
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Netflix
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

Netflix
Play

Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo

Netflix
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

x