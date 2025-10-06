CONCURSOS
Feirão de Emprego: 1.720 vagas são abertas para Salvador e RMS
Ação acontece no SineBahia, na Casa do Trabalhador
06/10/2025 - 8:49 h | Atualizada em 06/10/2025 - 9:44
SineBahia abre Feirão de Empregos para comemorar 50 anos de existência -
Fechar
Celebrando os cinquenta anos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), a rede SineBahia, realiza, nesta segunda-feira, 6, um Feirão de Empregos na Casa do Trabalhador, a partir das 7 horas. O evento conta com diversas ações simultâneas em Salvador e outras 22 cidades do interior. No total serão ofertadas 1.720 vagas de emprego.
Somente na capital baiana serão 311, dessas, 111 serão exclusivamente destinadas a pessoas com deficiência.
Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Veja as cidades que estão na ação
- Salvador;
- Simões Filho;
- Camaçari;
- Feira de Santana;
- Dias D'Ávila;
- Jacobina;
- Candeias;
- Paulo Afonso;
- Cruz das Almas;
- Ribeira do Pombal;
- Itabuna;
- Ipiaú;
- Barreiras;
- Vitória da Conquista;
- Teixeira de Freitas;
- Esplanada;
- Senhor do Bonfim;
- Santo Antônio de Jesus;
- Santa Cruz Cabrália;
- São Sebastião do Passé;
- Jequié;
- Ilhéus.
Leia Também:
Outros serviços
Além das ofertas de emprego, o Feirão também oferece serviços gratuitos, como:
- Orientação profissional;
- Cadastros em cursos de qualificação;
- Acesso a microcrédito (CrediBahia);
- Trabalho autônomo (Contrate.Ba).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes