Feirão de Emprego: 1.720 vagas são abertas para Salvador e RMS

SineBahia abre Feirão de Empregos para comemorar 50 anos de existência - Foto: Camila Souza | GOVBA

Celebrando os cinquenta anos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), a rede SineBahia, realiza, nesta segunda-feira, 6, um Feirão de Empregos na Casa do Trabalhador, a partir das 7 horas. O evento conta com diversas ações simultâneas em Salvador e outras 22 cidades do interior. No total serão ofertadas 1.720 vagas de emprego.

Somente na capital baiana serão 311, dessas, 111 serão exclusivamente destinadas a pessoas com deficiência.

Veja as cidades que estão na ação

Salvador;

Simões Filho;

Camaçari;

Feira de Santana;

Dias D'Ávila;

Jacobina;

Candeias;

Paulo Afonso;

Cruz das Almas;

Ribeira do Pombal;

Itabuna;

Ipiaú;

Barreiras;

Vitória da Conquista;

Teixeira de Freitas;

Esplanada;

Senhor do Bonfim;

Santo Antônio de Jesus;

Santa Cruz Cabrália;

São Sebastião do Passé;

Jequié;

Ilhéus.

Outros serviços

Além das ofertas de emprego, o Feirão também oferece serviços gratuitos, como: