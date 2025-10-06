Menu
CONCURSOS

Feirão de Emprego: 1.720 vagas são abertas para Salvador e RMS

Ação acontece no SineBahia, na Casa do Trabalhador

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/10/2025 - 8:49 h | Atualizada em 06/10/2025 - 9:44
SineBahia abre Feirão de Empregos para comemorar 50 anos de existência
SineBahia abre Feirão de Empregos para comemorar 50 anos de existência -

Celebrando os cinquenta anos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), a rede SineBahia, realiza, nesta segunda-feira, 6, um Feirão de Empregos na Casa do Trabalhador, a partir das 7 horas. O evento conta com diversas ações simultâneas em Salvador e outras 22 cidades do interior. No total serão ofertadas 1.720 vagas de emprego.

Somente na capital baiana serão 311, dessas, 111 serão exclusivamente destinadas a pessoas com deficiência.

Veja as cidades que estão na ação

  • Salvador;
  • Simões Filho;
  • Camaçari;
  • Feira de Santana;
  • Dias D'Ávila;
  • Jacobina;
  • Candeias;
  • Paulo Afonso;
  • Cruz das Almas;
  • Ribeira do Pombal;
  • Itabuna;
  • Ipiaú;
  • Barreiras;
  • Vitória da Conquista;
  • Teixeira de Freitas;
  • Esplanada;
  • Senhor do Bonfim;
  • Santo Antônio de Jesus;
  • Santa Cruz Cabrália;
  • São Sebastião do Passé;
  • Jequié;
  • Ilhéus.

Outros serviços

Além das ofertas de emprego, o Feirão também oferece serviços gratuitos, como:

  • Orientação profissional;
  • Cadastros em cursos de qualificação;
  • Acesso a microcrédito (CrediBahia);
  • Trabalho autônomo (Contrate.Ba).

