CNU: candidato sofre parada cardíaca enquanto fazia prova

Foto: Arquivo pessoal cedido ao Metropoles

Um homem sofreu uma passou mal e sofreu uma parada cardiorrespiratória neste domingo, 5, enquanto realizava a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) no UDF Centro Universitário, localizado na 904 Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou helicóptero e viaturas para atender a ocorrência.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, recebeu manobras de reanimação pelos militares e, após cerca de 20 minutos, apresentou sinais vitais novamente. Em seguida, ele foi encaminhado a um hospital da região.

Ruas interditadas

Durante o atendimento, algumas ruas próximas à universidade precisaram ser interditadas, sendo necessária a intervenção do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) para controlar o tráfego.