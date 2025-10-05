CONCURSO PÚBLICO
CNU: candidato sofre parada cardíaca enquanto fazia prova
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado
Por Leilane Teixeira
Um homem sofreu uma passou mal e sofreu uma parada cardiorrespiratória neste domingo, 5, enquanto realizava a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) no UDF Centro Universitário, localizado na 904 Sul.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou helicóptero e viaturas para atender a ocorrência.
A vítima, que não teve a identidade divulgada, recebeu manobras de reanimação pelos militares e, após cerca de 20 minutos, apresentou sinais vitais novamente. Em seguida, ele foi encaminhado a um hospital da região.
Ruas interditadas
Durante o atendimento, algumas ruas próximas à universidade precisaram ser interditadas, sendo necessária a intervenção do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) para controlar o tráfego.
