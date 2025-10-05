Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSO PÚBLICO

CNU: candidato sofre parada cardíaca enquanto fazia prova

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

05/10/2025 - 19:22 h
Homem foi encaminhado a um hospital da região.
Homem foi encaminhado a um hospital da região. -

Um homem sofreu uma passou mal e sofreu uma parada cardiorrespiratória neste domingo, 5, enquanto realizava a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) no UDF Centro Universitário, localizado na 904 Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou helicóptero e viaturas para atender a ocorrência.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, recebeu manobras de reanimação pelos militares e, após cerca de 20 minutos, apresentou sinais vitais novamente. Em seguida, ele foi encaminhado a um hospital da região.

Leia Também:

Saiba quem foi o bolsonarista que se beneficiou com a PEC da Blindagem
AGU notifica Meta sobre postagens de bebidas falsificadas
União Brasil dá ultimato em Celso Sabino e deve expulsá-lo na quarta-feira

Ruas interditadas

Durante o atendimento, algumas ruas próximas à universidade precisaram ser interditadas, sendo necessária a intervenção do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) para controlar o tráfego.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem foi encaminhado a um hospital da região.
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Homem foi encaminhado a um hospital da região.
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

Homem foi encaminhado a um hospital da região.
Play

Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo

Homem foi encaminhado a um hospital da região.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

x