BRASIL

AGU notifica Meta sobre postagens de bebidas falsificadas

Empresa de tecnologia tem 48 horas para responder sob risco de “medidas judiciais nas esferas civil, administrativa e criminal”

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/10/2025 - 16:50 h
AGU notifica empresa de Facebook e Instagram sobre postagens de bebidas alcóolicas
AGU notifica empresa de Facebook e Instagram sobre postagens de bebidas alcóolicas

A Advocacia Geral da União (AGU) informou que notificou a Meta, neste domingo, 5, para que a empresa tome medidas imediatas de bloqueio e remoção de conteúdos e grupos que promovem a venda ilegal de bebidas alcóolicas falsificadas, lacres, tampas e rótulos.

A notificação foi expedida pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD).

A Meta, que é responsável pelo Facebook e Instagram, tem 48 horas para responder. “O não atendimento ao pedido poderá resultar em medidas judiciais nas esferas civil, administrativa e criminal”, diz nota da AGU.

O órgão afirma que a iniciativa após uma reportagem da BBC News Brasil, em 3 de outubro, onde foi mostrado que a existência de uma rede clandestina desses materiais usados na falsificação de bebidas com substâncias tóxicas como o metanol.

Casos no Brasil

Até a tarde do sábado, 4, o Ministério da Saúde registrou 195 notificações de suspeitas de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica.

Em todo o Brasil, foram confirmados 14 casos e 181 seguem em investigação.

